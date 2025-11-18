La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La sala familiar Ronald McDonald-Virgen de la Arrixaca es una de las entidades premiadas en esta gala solidaria. NS21
La gala 'Imparables, por impagables' distingue a seis personas e instituciones

La recaudación de esta velada solidaria en la Finca Buenavista se destinará íntegramente a las causas humanitarias que los premiados designen

Murcia

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:01

La gala 'Imparables, por impagables' de la revista New Salud 21 reconocerá este viernes la labor humanitaria y solidaria de seis personas e instituciones que llevan años trabajando por un mundo mejor

Son impagables porque son imparables. Durante muchos años, a lo largo de sus extensas y brillantes trayectorias, nada ni nadie les ha desviado de su rocosa voluntad de trabajar por un mundo mejor, más justo, más digno, más igualitario. Y aunque nunca buscaron reconocimiento alguno a su labor, el próximo 21 de noviembre se les rendirá un merecido homenaje durante la gala benéfica que promueve y organiza la revista The New Salud 21 (Grupo Inversus).

Serán 620 invitados, el aforo máximo del recinto, los que asistan a la cena benéfica organizada en la Finca Buenavista de El Palmar, en Murcia, cuya recaudación se destinará íntegramente a las causas humanitarias que los premiados designen.

Los galardones, a los que el artista Álvaro Peña ha dado forma de escultura, vendrán a reconocer el trabajo silencioso y denodado de seis personas e instituciones cuyo ejemplo debe servir de inspiración permanente a la sociedad: Enrique Siscar Meseguer (Premio a la Superación en el Deporte), la doctora María Trinidad Herrero Ezcurra (Premio a la Investigación y la Divulgación), Hermanas Misioneras de la Caridad (Premio a la Labor Humanitaria), José Ruiz Melenchón (Premio a la Solidaridad), Sala Familiar Ronald McDonald-Virgen de la Arrixaca (Premio al Compromiso/Bienestar de Niños Enfermos) y el doctor Antonio López Bermejo (Premio Honorífico).

La organización ha diseñado la gala con el mayor detalle para convertirlo en un acontecimiento único e inolvidable. Una buena prueba de ello es que el cantante Carlos Baute será el invitado de honor de esta noche tan especial, con lo que los asistentes tendrán el privilegio de disfrutar de una actuación privada exclusiva. Además, la gala estará presentada por la cantante Ruth Lorenzo y por el actor Carlos Santos, dos ilustres murcianos que sin duda transmitirán al evento toda la alegría y el buen humor que les caracterizan.

