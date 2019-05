«Las TIC son fundamentales en los procesos de toda organización» Juan Salvador Castejón. Presidente de CIIRM B. M. Murcia Jueves, 16 mayo 2019, 02:50

El Colegio Profesional de Ingenieros en Informática en la Región de Murcia desarrolla una labor encomiable en la defensa de la segunda ingeniera de España con mayor número de profesionales. Para muestra, esta institución ha conseguido «que en las plazas públicas de la Comunidad se exija el título de Ingeniería Informática para desempeñar esta especialidad», recuerda Juan Salvador Castejón, presidente del CII-Murcia.

¿Hasta qué punto la labor del ingeniero en informática es determinante para desarrollar soluciones TIC orientadas al sector del agua?

PROGRAMACIÓN DEL 17 AL 19 DE MAYO - Viernes 17 -9.15 horas Inauguración a cargo del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor Saavedra. -9.30 Ponencia 'Agua El nuevo reto de la UE', a cargo del europarlamentario Francesc Gambús. -10.15 Mesa redonda 'Smart Water en las administraciones públicas' moderada por el director general de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones, Juan José Almela. Intervienen Damián Bornás (Comisión Europea), José Guillén (Ayuntamiento de Murcia), Mario Urrea Mallabrera (CHS) y Sebastián Delgado (Dirección General del Agua). -11.15 Café y 'networking' -11.30 Mesa redonda 'Casos de éxito Smart Water en la Región de Murcia'. Intervienen Miguel Abellán (CHS), Paco Alarcón (Emuasa), Ana María García Soria (CHS) y Pablo del Amor Saavedra (Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena). -12.30 Mesa redonda 'IoT, big data y control inteligente al servicio del agua'. Intervienen José Manuel Almagro (KIO Networks España), Juan Antonio Imbernón (Suez), Frank Zamora (Acciona), Antonio Skarmeta (Universidad de Murcia), José M. Cecilia (Universidad Católica San Antonio de Murcia) y Roque Torres (Universidad Politécnica de Cartagena). -13.15 Mesa redonda 'Tecnología y agua grandes proyectos regionales' moderada por Alfonso de Gea García, de la CHS. Intervienen: Javier Pino Coronel (Sofrel Lacroix), Carlos Lana Linati (Lana Sarrate), Antonio Pérez Vidal (Batchline) y Pedro J. Artes García (Yescal). -14-00 Clausura. - Sábado 18 y domingo 19 A partir de las 9.00 horas exposiciones, talleres y seminarios al público en la Plaza Circular. - ·Realidad Virtual - ·Robótica - ·Programación para niños - ·Charlas y talleres sobre seguridad e introducción temprana de la tecnología en niños - También habrá Zona e-Sports y Zona Drones.

-Cuando hablamos de desarrollar soluciones TIC, los ingenieros en informática siempre son determinantes. Somos los más preparados para hacerlo por nuestra educación, y todos somos conscientes de la escasez del agua como recurso. Es necesario aplicar las mejores soluciones para garantizar una gestión óptima y las TIC son fundamentales para esto.

¿Es la ingeniería en informática condición 'sine qua non' en la panacea del déficit hídrico?

-Al menos es una herramienta muy importante al servicio de este objetivo. Hoy hablamos mucho de transformación digital, y esto se aplica a todos los sectores y pone de manifiesto que los sistemas informáticos van a estar, cuando no lo están ya, en el centro de todas las actividades. La gestión inteligente del agua es una de ellas. Por esto, es importante contar siempre con los y las mejores profesionales para su desarrollo.

¿Cómo evoluciona una empresa que cuenta con un ingeniero en informática en su plantilla?

-Contar con un ingeniero en informática nos garantiza que la organización va a tomar decisiones fundamentadas en cuanto a su estrategia TIC. Las TIC ya no son solo una herramienta, son parte fundamental de los procesos de toda organización. Su adecuada gestión es crítica y queremos resaltar la importancia de contar con ingenieros en Informática en los consejos de administración.

¿En qué se traduce ser una de las ingenierías con más estudiantes en España?

-Demuestra que es una disciplina en plena ebullición. No obstante, no tenemos el apoyo institucional que correspondería a la representación de tantos profesionales. Somos de las pocas ingenierías sin ninguna regulación, pese a que los sistemas informáticos van a estar cada vez más presentes y en este país no podemos garantizar que han sido desarrollados por los mejor preparados para hacerlo.