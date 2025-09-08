«La fisioterapia es clave para que nuestros mayores vivan más y mejor»

E. C. Murcia Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:21 Compartir

El Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia ha puesto en marcha una nueva Semana Regional de la Fisioterapia, que estará activa hasta el próximo 12 de septiembre. Este año, la iniciativa está orientada al envejecimiento saludable, porque «la fisioterapia ayuda a los mayores a ganar movilidad, fuerza y autonomía», apostilla Ángeles Fernández, decana del órgano colegial.

-Hoy, 8 de septiembre, es el Día Mundial de la Fisioterapia, y el Colegio de Fisioterapeutas lo celebra con la tercera edición de la Semana Regional de la Fisioterapia. ¿Qué novedades incluye la semana grande que organiza vuestra institución?

-Del 4 al 12 de septiembre vamos a vivir unos días llenos de actividades para todos los públicos. Hoy, lunes 8, estaremos en uno de los estands de los Huertos del Malecón, donde fisioterapeutas y estudiantes de las facultades de la UMU y la UCAM ofrecerán consejos de salud y 'fisiopremios'. Mañana y el jueves 11 tendremos los talleres gratuitos 'Encuentros con la Fisioterapia', en el Cuartel de Artillería, dirigidos especialmente a personas mayores. Queremos fomentar un envejecimiento saludable, así que animamos a nuestros mayores a acudir a pasárselo genial y con ropa cómoda.

Además, del 1 al 15 de septiembre la Consejería de Salud se vestirá de azul con una lona conmemorativa y la iluminación de su pórtico. Y cerraremos la semana grande el viernes 12 con el 'FisioFest', en el Auditorio Parque Fofó, con conciertos, DJ, sorteos, glitter bar, toro mecánico, comida y bebida. Una fiesta para celebrar el gran día de los fisioterapeutas, pero abierta a todo el público.

-Este año el lema del Día Mundial es 'Fisioterapia y actividad física para un envejecimiento saludable'. ¿Por qué es tan importante hablar de ello?

-Porque vivimos más años que nunca, pero no siempre con la calidad de vida que nos gustaría. La fisioterapia es clave en el envejecimiento activo. Ayuda a los mayores a ganar movilidad, fuerza y autonomía; con ello prevenimos la fragilidad y las caídas, mejorando su calidad de vida.

Queremos que la sociedad entienda que no se trata solo de tratar lesiones, sino de acompañar a las personas en todas las etapas de la vida, y muy especialmente en la vejez. La fisioterapia es clave para que nuestros mayores vivan más y mejor.

-En la Región, los fisioterapeutas siguen reclamando mejoras laborales desde hace tiempo. ¿Cómo describiría su situación actual, tanto en la sanidad pública como en la privada?

-La situación es muy preocupante. El convenio laboral lleva años sin actualizarse y eso provoca que muchos compañeros, a pesar de su formación universitaria y de la amplia preparación complementaria que poseen, estén percibiendo únicamente el salario mínimo. Esto es indignante e inaceptable.

En el ámbito público faltan plazas de fisioterapeutas, los contratos son precarios y la plantilla es claramente insuficiente para la demanda real de pacientes. Esto afecta tanto a los fisioterapeutas, que trabajan con sobrecarga, como a los ciudadanos, que no reciben la atención que necesitan y tienen que esperar

-¿Qué pasos está dando el Colegio para revertir esta situación?

-El Colegio lleva tiempo movilizándose. Estamos en contacto con los sindicatos y con las administraciones sanitarias, y en septiembre volvemos a retomar las reuniones con ellos. Presentaremos demandas claras: actualización urgente del convenio, salarios dignos acordes con nuestra formación y más plazas de fisioterapia en la pública. No vamos a abandonar nuestro empeño hasta que se reconozcan los derechos laborales de nuestro colectivo.

Los fisioterapeutas no pedimos privilegios, pedimos justicia. Nuestro trabajo es esencial para la salud de la población, pero seguimos estando en la cola en reconocimiento laboral y económico, y esto debe cambiar ya.

-¿Qué mensaje le gustaría lanzar a los fisioterapeutas y al público en general en este Día Mundial?

Quiero lanzar un mensaje de ilusión y de unidad. A todos mis compañeros fisioterapeutas les diría que este Día Mundial es mucho más que una fecha en el calendario: es el momento de sentir orgullo por nuestra profesión, de poner en valor el trabajo que realizamos cada día y de recordar el impacto que tenemos en la salud y en la vida de las personas. Pero también debe ser una jornada para mirarnos como colectivo, para reforzar nuestros lazos y para alzar juntos la voz reclamando las condiciones dignas y el reconocimiento profesional que merecemos. Porque solo unidos podremos seguir creciendo y avanzando como profesión.

Y al público en general les diría que se acerquen a nuestras actividades y conozcan la fisioterapia de cerca. Queremos que la gente entienda que cuidar la salud es una tarea de vida, y que la fisioterapia les puede ayudar desde la infancia hasta la edad avanzada. Juntos, fisioterapeutas y ciudadanos, podemos trabajar por un envejecimiento más activo y por una mejor salud para todos.