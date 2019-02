Un fisioterapeuta para cada dolencia Un fisioterapeuta especializado para cada miembro de la familia. Freepik Las distintas especialidades de esta disciplina abarcan todos los campos de la medicina NE. Jueves, 28 febrero 2019, 02:33

Actualmente, la Región cuenta con un fisioterapeuta por cada 10.000 habitantes, según los datos del 'Análisis de la situación de los enfermeros, enfermeras, matronas y fisioterapeutas en los centros sanitarios del país', realizado por expertos del sector sanitario. Del estudio se desprende, una vez más, lo lejos que está este ratio de cumplir con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece como ideal un profesional por cada 1.000 habitantes, diez veces más de lo que actualmente sucede en el Servicio Murciano de Salud (SMS).

La presencia de más fisioterapeutas no se justifica solo por la necesidad de llegar a un mayor número de ciudadanos, sino por una mejora indiscutible de la calidad asistencial de la que se benefician todos. Reducir listas de espera y los costes provenientes de las bajas laborales o incapacidades, etc., son solo algunos de los gastos en los que el SMS podría ahorrar importantes cantidades, además de los derivados por la no prevención de patologías y los ingresos hospitalarios o recuperaciones tan prolongadas que conllevan las distintas enfermedades en las que el papel del fisioterapeuta resulta fundamental.

¿EN QUÉ PUEDE AYUDAR UN FISIO ESPECIALIZADO EN...? - Tratamiento de artrosis, preparación para operaciones de prótesis de rodilla o cadera, prevención de problemas asociados a osteoporosis, fracturas, etc. Atención Primaria: Tratamiento de artrosis, preparación para operaciones de prótesis de rodilla o cadera, prevención de problemas asociados a osteoporosis, fracturas, etc. - Prevenir y recuperar adecuadamente un infarto de miocardio, problemas respiratorios, etc. Afecciones cardiorrespiratorias: Prevenir y recuperar adecuadamente un infarto de miocardio, problemas respiratorios, etc. - Secuelas de ictus, daño medular, parálisis cerebral infantil, etc. Neurología en adultos y niños: Secuelas de ictus, daño medular, parálisis cerebral infantil, etc. - Preparación al parto y recuperación posterior, incontinencias, preparación y recuperación de cirugías de próstata, etc. Uroginecología: Preparación al parto y recuperación posterior, incontinencias, preparación y recuperación de cirugías de próstata, etc. - Alteraciones del desarrollo, escoliosis, síndrome de isquiosurales cortos, etc. Fisioterapia pediátrica: Alteraciones del desarrollo, escoliosis, síndrome de isquiosurales cortos, etc. - Problemas de fertilidad, gastritis, estreñimiento, etc. Acupuntura y terapias neuroreflejas: Problemas de fertilidad, gastritis, estreñimiento, etc. - Migrañas, cefaleas, problemas de visión, bruxismo, etc. Disfunciones craneomandibulares: Migrañas, cefaleas, problemas de visión, bruxismo, etc. - Prevención y recuperación de infarto de miocardio, diabetes, osteoporosis, hipertensión, obesidad, colesterol alto, depresión, etc. Ejercicio terapéutico: Prevención y recuperación de infarto de miocardio, diabetes, osteoporosis, hipertensión, obesidad, colesterol alto, depresión, etc. - Tratamiento de linfedema de brazo tras una mastectomía por cáncer de mama o de pierna tras un cáncer de próstata, etc. Linfología: Tratamiento de linfedema de brazo tras una mastectomía por cáncer de mama o de pierna tras un cáncer de próstata, etc. - Dolor de espalda, hernias discales, cólico del lactante, etc. Osteopatía: Dolor de espalda, hernias discales, cólico del lactante, etc. *Los fisios pueden especializarse en muchos más campos.

El aumento del número de estos profesionales sanitarios tan imprescindibles va de la mano de la valoración de la enorme versatilidad y alto nivel de formación de esta profesión, características que hacen que las distintas especialidades de la fisioterapia tengan mucho que aportar en las distintas ramas de la medicina y cuyos pacientes se verían más y mejor atendidos.

El Colegio asegura que más fisios en el SMS mejoraría la calidad asistencial y ahorraría costes

Los campos de actuación de esta profesión abarcan ámbitos tan dispares y poco conocidos como el suelo pélvico, los trastornos digestivos, la fisioterapia respiratoria o el tratamiento de afecciones linfáticas comunes en las secuelas oncológicas.

Otros campos son la foniatría,posturología, fisioterapia invasiva, hidroterapia, salud laboral o incluso alteraciones digestivas que actualmente se están desarrollando en España como reflejo de lo que sucede en los países más avanzados en materia sanitaria, como puede ser Holanda, Francia o Canadá.

A pesar de que las especialidades como tal no están reconocidas institucionalmente, la trayectoria profesional y el día a día de la mayoría de fisioterapeutas se centra en campos tan concretos que la especialización mediante una formación científica exhaustiva es inevitable. Reconocer y valorar a estos profesionales, incluyéndolos en los equipos de trabajo de las distintas plantas o especialidades médicas, podría tener a mayor escala un resultado sorprendente en la forma en la que se conoce el servicio sanitario de la Región y España.

De hecho, conocer lo que las distintas especialidades de la fisioterapia pueden hacer por la salud es fundamental. Una vez que el paciente se pone en manos de un fisioterapeuta especializado no entiende cómo tienen tan poca presencia en los hospitales o centros sanitarios públicos.