La Exposición Canina y Felina regresa a Ifepa para disfrute de los amantes de las mascotas

Presentación de la Exposición Canina y Salón de la Mascota de Ifepa, que se celebra los días 8 y 9 de noviembre.

Ifepa, Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, se prepara para acoger una nueva edición de la Exposición Canina y Salón de la Mascota los días 8 y 9 de noviembre. La presentación oficial se celebró ayer en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, presidida por su presidenta, Teresa López Hernández; el secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco José González Zapater; la vicepresidenta de la Sociedad Canina de Murcia, Sonia Pay; el presidente de Ifepa, Pedro Ángel Roca, y su director, Antonio Miras. También asistieron el director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata; la decana de la Facultad de Veterinaria de la UMU, Elisa Escudero; y la vicedecana del Grado de Veterinaria en la UCAM, María de los Llanos Martínez. La recientemente creada Unidad Canina del Cuerpo de Bomberos de Murcia también estuvo presente en el acto, acompañada de dos de los canes que participarán en el programa de exhibiciones.

La Exposición Internacional Canina y Felina, junto con el Salón de la Mascota, están organizados por el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia junto con la Sociedad Canina de Murcia, y la Asociación Felina de España (ASFE).

La Exposición Canina es una de las favoritas del público y, además, un referente a nivel nacional e internacional. Su importancia viene dada no solo por el número y la calidad de los ejemplares inscritos en el Concurso de Belleza, la mayoría campeones de raza procedentes de varios puntos del país y del extranjero, también por el prestigioso cartel de jueces internacionales, algunos 'all rounder' muy reconocidos a nivel mundial que juzgan todas las razas. Este año participan alrededor de 1.200 ejemplares, más unos 150 que lo hacen en las Monográficas de Raza. Vienen desde 11 países diferentes.

Además, por segundo año consecutivo se celebrará la Exhibición Internacional Felina, en la que van a participar 126 ejemplares, de diferentes razas, procedentes de España, Portugal, Suecia y Dinamarca.

Por su lado, el Salón de la Mascota dispondrá de una amplia zona comercial con alrededor de 50 empresas relacionadas con el sector: complementos y accesorios, nutrición, clínicas y residencias veterinarias, protectoras, fotografía, seguros, cuidado animal, etc.

Además de la Prueba Nacional de Agility, el Salón de la Mascota ofrecerá un intenso programa de exhibiciones de adiestramiento, seguridad, rescate y habilidades caninas, en el que participarán importantes centros caninos.

Una de las actividades más atractivas para los visitantes es el Concurso Mascotada, en el que pueden participar con su mascota y obtener premios a la más simpática, más obediente, más fashion o más imponente. Este concurso está patrocinado por la marca Natura Diet, que es también el principal patrocinador del certamen.

CaixaBank e Ifepa renuevan su convenio de colaboración

CaixaBank e Ifepa han renovado un año más su convenio de colaboración, reforzando así la estrecha relación que ambas entidades mantienen desde hace años en favor del desarrollo económico y social de la Región.

El acuerdo incluye este año el patrocinio de dos de los grandes certámenes que acoge la institución ferial: la Feria HortiFruit, especializada en el sector hortofrutícola, y la del Automóvil, uno de los eventos de referencia para el sector del motor en la Región.

Además, durante todo el año, CaixaBank dispondrá de un espacio exclusivo en todas las ferias organizadas por Ifepa, un punto de encuentro con clientes, profesionales y visitantes donde la entidad acercará su propuesta de valor, productos y servicios adaptados a las necesidades de cada sector.