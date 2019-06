Espacio Umami, un lugar de encuentro con la gastronomía como protagonista El chef Jan Santos, creador de Espacio Umami. E.U. Esta iniciativa innovadora y lúdica en Murcia ofrece gran variedad de talleres de cocina para disfrutar en compañía LYDIA MARTÍN murcia Jueves, 6 junio 2019, 01:39

. Aprender a cocinar y que sea en un entorno agradable y con una metodología dinámica que potencie el trabajo en equipo es posible gracias a Espacio Umami, un nuevo concepto de taller gastronómico que ha llegado a Murcia para quedarse. En este nuevo proyecto se vuelca la pasión, experiencia y amor por la cocina de Jan Santos, un destacado chef que sabe cuál es la receta perfecta para que Umami cale hondo en la ciudad.

Su concepto va más allá de un taller formacional: busca que cocinar sea algo más que estar en los fogones, y por eso promueve una experiencia lúdica y participativa dirigida a amantes de la gastronomía y el buen comer. Sus más de 12 años de experiencia en Brasil y en restaurantes españoles le ha servido para plasmarla en una iniciativa innovadora que en tan solo dos meses de recorrido ya ha convocado más de 20 talleres y ha acogido a unas 250 personas. «Lo que más me gusta es estar con la gente, cocinando y enseñando. Me tomé un año sabático para ver si me adaptaba a Murcia y ahora me encanta. Nadie me saca ya de aquí», afirma con ilusión el chef.

CONTACTO Avda Principe de Asturias, 46. 868 613 148 www espacioumami.es

Los promotores de Espacio Umami se muestran felices con la acogida que está teniendo, ya que los usuarios lo ven como «algo diferente y se lo pasa bien». Allí llegan tanto personas de forma individual como grupos o incluso empresas que, a través de actividades de 'team building', quieren fomentar valores de trabajo en equipo a través de la gastronomía.

«Murcia nos está acogiendo muy bien», señala, a la vez que muestra su entusiasmo de que Espacio Umami también pueda convertirse en «un espacio para desarrollar todo el talento que tiene Murcia», un punto de encuentro para que los cocineros pongan en valor la gastronomía murciana.

En Espacio Umami hay solo una regla: «Quien no cocina, no come», bromea el chef. Lejos de ser un mero taller formativo en el que el cocinero imparte detrás de la barra, Jan Santos apuesta por la cercanía y la interactividad, favoreciendo la socialización. «Acaba siendo una manera diferente de salir a comer», afirma. Y es que durante la realización del taller, además de ir saboreando los diferentes platos que se elaboran de forma conjunta, también se pueden degustar vinos, refrescos o cerveza. Destacan también sus instalaciones, divididas en tres zonas: el corazón que es la cocina, donde hay una isla para que 14 personas puedan cocinar, con nueve fuegos donde se hacen todos los talleres; un salón con sofá donde la gente puede hablar y disfrutar sentada, y una zona de comedor, con una mesa de tres metros donde degustan el último plato.

«Es como una gran cocina con salón y está pensada para que sea un espacio más parecido a una casa que a una cocina industrial», indica Santos.