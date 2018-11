ESIC, primera escuela de negocios con cuatro másteres acreditados por EPAS NE. Jueves, 8 noviembre 2018, 02:12

European Foundation for Management Development (EFMD) ha otorgado la prestigiosa acreditación EPAS a dos de los másteres más destacados de ESIC: el Master in International Trade & Business y el Master in Digital Marketing. Este último se convierte así en el único máster de marketing digital que cuenta con una acreditación académica a nivel mundial. De esta manera, esta escuela de negocios se convierte en la primera a nivel internacional que cuenta con cuatro programas máster acreditados por la citada institución al sumar en su haber otros dos: el International MBA y el Master in Marketing Management.

Para la concesión de esta prestigiosa acreditación la EFMD ha tenido en cuenta el posicionamiento de los mencionados programas en el mercado nacional e internacional, su posición estratégica dentro de la escuela de negocios, los objetivos de los programas y sus resultados de aprendizaje, la calidad de sus alumnos y su progresión profesional.

EPAS es un sistema internacional de acreditación de programas liderado por la EFMD cuyo objetivo es evaluar la calidad de programas en el ámbito de la gestión de negocios con una perspectiva internacional. Fue lanzado en 2005 y en este tiempo ha tenido un gran impacto en la calidad de los programas de las escuelas de negocios en todo el mundo.

«EPAS acredita la perspectiva internacional así como la calidad de programas, para lo cual es necesaria una profunda autoevaluación que lleva a la excelencia y a la mejora continua vinculada a la estrategia, la visión y al liderazgo de ESIC. Así, la reciente concesión de esta prestigiosa acreditación a nuestro Master in International Trade & Business y a nuestro Master in Digital Marketing supone la culminación de un intenso trabajo. Sin duda, este proceso de acreditación nos ha ayudado a fortalecer estos dos programas. Estamos convencidos de que contribuirá a ofrecer una mejor experiencia a nuestros estudiantes, a fortalecer el posicionamiento de la Escuela a nivel internacional y aumentar la empleabilidad de nuestros graduados», ha declarado Gastón Fornés, decano del área de Postgrado y Executive Education de ESIC.

Con esta distinción otorgada a ESIC a dos de sus másteres más destacados a nivel internacional, se convierte en la primera escuela de negocios del mundo en disponer de cuatro programas de postgrado con la mencionada acreditación y la única que cuenta con un máster en marketing digital con esta acreditación. El Máster in International Trade & Business es un programa que la ESIC imparte 100% en inglés en Madrid, Barcelona, Valencia y Granada, por expertos de diversas disciplinas en el ámbito internacional que comparten sus conocimientos y experiencias con los estudiantes mediante medios formativos prácticos, didácticos e interactivos.

Con un ratio de empleabilidad superior al 94%, está dirigido tanto a graduados universitarios que quieran trabajar como directores de departamentos internacionales y ejecutivos de exportación responsables de áreas geográficas, como a directores y ejecutivos de áreas como ventas, marketing, logística o administrativo-financiera, que quieran especializarse en operaciones internacionales, así como a empresarios y emprendedores que deseen trabajar en mercados globales.