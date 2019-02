ESIC, entre las mejores escuelas de negocios del mundo que imparten programas MBA Así lo revela la lista '2018 Best International Business Schools' de Poets & Quants' NE. Jueves, 21 febrero 2019, 01:56

ESIC se encuentra en el puesto número 66 entre las mejores escuelas de negocios del mundo que imparten programas MBA fuera de Estados Unidos. Así lo revela el 'ranking' '2018 Best International Business Schools' que elabora Poets & Quants y que tiene por objetivo valorar la calidad de los International MBA y la aplicación de esta formación al mercado laboral de los centros de negocios internacionales. ESIC obtiene este reconocimiento gracias al buen posicionamiento otorgado por Bloomberg BusinessWeek en su 'ranking' 'Best B-Schools 2018'.

Poets & Quants elabora cada año este ranking como combinación de otros cuatro publicados altamente influyentes como son: Bloomberg Businessweek (20%) -que acaba de celebrar su 30º aniversario-, The Financial Times (30%) que publicó el primer ranking mundial de MBA, Forbes (30%) cuya clasificación se centra en el retorno de la inversión, y The Economist (20%), con el fin de agregar una perspectiva valiosa. Así, el 'ranking' tiene en cuenta una enorme cantidad de datos cuantitativos y cualitativos obtenidos por éstos últimos a través de encuestas a reclutadores corporativos, graduados de MBA, decanos y registros de publicaciones, calificaciones medias de GPA y GMAT de estudiantes que ingresan, así como el último salario y estadísticas de empleo de alumni.

Según ha declarado Antonio Martín, decano del área de Postgrado y de Executive Education de ESIC, «la presencia de nuestro International MBA en el ranking que elabora Poets & Quants nos congratula especialmente porque supone un importante reconocimiento internacional a la calidad, a la excelencia y a la innovación metodológica de nuestros programas MBA, lo que conlleva una mejora continua de nuestros procesos de movilidad internacional y de la empleabilidad de nuestros alumnos. Además, contribuye a generar valor añadido en su desarrollo profesional al obtener una alta capacitación para la toma de decisiones en un entorno internacional, digital y cambiante, siguiendo un comportamiento ético irrenunciable en el mundo de los negocios».

Este reconocimiento se une al otorgado recientemente a ESIC por la prestigiosa revista norteamericana Bloomberg Businessweek, en el que situaba a la escuela española como la 109ª mejor escuela de negocios del mundo, la número 18 de Europa y la cuarta de España en la impartición de programas MBA Full-Time internacionales, en su edición del 'ranking' 2018.