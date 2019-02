ESIC celebra el acto de graduación de Postgrado Profesores y alumnos en la graduación. ESIC Se reconoció el trabajo realizado por los alumnos en sus proyectos finales de Máster y Programa Superior y también los mejores expedientes NE. Jueves, 7 febrero 2019, 01:30

El campus de Valencia de ESIC Business&Marketing School celebró el pasado viernes 1 de febrero el acto de graduación de sus alumnos de Postgrado de la promoción 2017-2018, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Valencia, con entrega de distinciones de los mejores proyectos de Máster y Programas Superiores.

El acto contó con la presencia de Eduardo Gómez Martín, director general de ESIC, y con el madrinazgo de Victoria Majadas Morales, gerente de Editorial Prensa Valenciana S.A, además de Agustín Carrilero, director del campus de la Comunidad Valenciana de ESIC -quien abrió el acto dedicando unas inspiradoras palabras a los alumnos allí reunidos-, y Eduard Prats Cot, director territorial y adjunto a la Dirección General de ESIC, entre otros cargos representativos del centro, profesorado y autoridades.

La primera parte de la ceremonia tuvo como hilo conductor el reconocimiento al trabajo realizado por los alumnos en sus proyectos finales de Máster y Programa Superior. Los premios de los Proyectos Máster reconocen públicamente el esfuerzo, la superación, la implicación, el compromiso y el trabajo en equipo de los alumnos premiados, que fueron: 'Viniterránea' del Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial LXV; 'Golgo' del Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial LXVI; 'Multisensor - Approaching the smart factory to you' del Máster en Dirección de Empresas y Marketing II; 'Memiro S.L.U' del Máster en Digital Business; 'EMO' del Máster en Dirección de Comercio Internacional XXIII; 'Adolfo Domínguez' del Máster en Dirección Financiera XVI; 'La tienda del apicultor' del Máster en Dirección de Logística y Cadena de Suministro + SAP ERP; el mejor proyecto del Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo V fue para 'Engagement - Herramienta de Impacto sobre la Rotación de Personal', y del Máster Universitario en Marketing y Gestión Digital II, el 'Plan de Marketing Digital para LIIP'.

En cuanto a los mejores proyectos de programas superiores, 'Nutrihealth Ibérica' fue seleccionado en Dirección de Ventas XV; 'Pago de Tharsys' en Dirección de Ventas XVI; «Posicionamiento Online Vichy de L´Oréal Cosmética' tanto en en Marketing Digital III como Marketing Digital IV.

Del mismo modo, también fueron premiados los alumnos que habían obtenido los mejores expedientes académicos. Estos fueron: Natalia Herrero Ferrero; Domi García Gigante; María Soler León; María del Mar Adell Garzón; Lorena García Trinidad; Javier Martínez Cantero; Joshua Ivars Medina; Alicia Beltrán Gómez-Lechón; Carla Payá Alemany; Gloria González de Martos Meri; Antonina María Wozna; Rebeca Girona Granell y Javier Sánchez Gil.

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia fue el discurso de los propios alumnos, protagonistas del evento. En esta ocasión, Sara Atienza Rovira y Pablo González Quiles, alumnos del Máster Universitario en Marketing y Gestión Digital y del Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, respectivamente, fueron los representantes. Durante su intervención tuvo lugar la lectura del compromiso por parte de todos los compañeros. Posteriormente, hicieron entrega de la placa conmemorativa a la madrina de la promoción que, en esta ocasión fue Victoria Majadas Morales, gerente de Editorial Prensa Valenciana S.A. En su discurso, destacó el importante papel de la mujer en la sociedad, poniendo como ejemplo de superación a su madre y subrayó la necesidad de formarse continuamente.

Posteriormente, se procedió a la entrega de diplomas de los alumnos de Postgrado que se graduaron en esta promoción. Finalmente, el cierre del acto de graduación corrió a cargo de Eduardo Gómez Martín, director general ESIC. En su discurso de clausura se dirigió a los ya antiguos alumnos y les animó a formarse para «transformarse en personas capaces de adaptarse a nuevos contextos cambiantes e inciertos y ser líderes humildes para crear un mundo mejor».