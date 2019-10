Escuela de Gestores, cinco años despúes

En enero de 2015 terminé Escuela de Gestores, con 35 años. Y cambió mi visión de futuro. Casi cinco años después, puedo echar la vista atrás y ver el camino recorrido... y menudo camino...

He pasado de no ser capaz de dirigirme a mí mismo, a dirigir equipos; de dejarme llevar, a marcar mi propio rumbo; de esperar oportunidades, a generarlas yo mismo; de relacionarme con clientes, a mejorar la vida de las personas. He cogido el control de mi carrera y dirijo mi propio rumbo.

Hemos realizado un profundo proceso de autoconocimiento, descubriendo nuestro por qué más trascendental. Esto nos ha permitido alinear nuestra vocación personal con la profesional y marcar nuestra estrategia, planificar, enfocarnos y ofrecer un servicio realmente diferenciador. Porque cuando eres tú el que elige tu propio camino, sabiendo quién eres y ubicándote donde puedes aportar tu verdadero valor, entonces, eres imparable.

Ahora hacemos arquitectura que cuida la salud de las personas; que comunica y habla de quien la habita, transmite sus valores, hace sentir emociones; comprometida con nuestro futuro como sociedad; que conecta tu forma de pensar con tu forma de actuar... Y así hemos podido alcanzar proyectos tan especiales como la reforma de Bodegas Viñaelena, las nuevas oficinas de Konery, o la nueva sede corporativa de Servitir.

Pero además, hemos sido incluso capaces de diversificar nuestro negocio, ampliando Santa+Cruz Arquitectura con dos nuevas líneas de trabajo: Santa+Cruz Formación y Santa+Cruz Investigación. Adaptándonos a la era actual, a las nuevas demandas de la sociedad y a los nuevos estilos de vida, y el resultado es diferenciación, atracción, liderazgo, valor de marca... Ahora, además de la labor más tradicional del arquitecto, promovemos y desarrollamos talleres urbanos sobre nuestro patrimonio; proyectos educativos sobre nuestra identidad y nuestro territorio; virtualizaciones territoriales con fines divulgativos y turísticos. Contribuimos al desarrollo de nuestra ciudad.

Obviamente, tengo la suerte de caminar 'a hombros de gigantes', porque heredo todo lo andado por mi padre. Pero las herencias no se gestionan solas y el éxito pasado no garantiza el éxito futuro. Hace cinco años tenía miedo de no ser capaz de darle continuidad al legado de mi padre y ahora lo que me preocupa es que él pueda llegar a ver todo lo que seremos capaces de hacer.

Con cada paso que das en tu carrera profesional, tienes que aprender cosas nuevas de ti mismo, tienes que saber escucharte y tener valentía para actuar en consecuencia y tomar decisiones. Porque la transformación en la que vivimos ha cambiado todos los modelos sociales de desarrollo. No se trata de si mi profesión cambiará, se trata de cuando cambiará. Y no puedes depender de los demás, tienes que depender de ti mismo. Eso supone encontrar lo que te hace único, desarrollar tu mejor versión y aprender a ubicarte donde puedas dar tu mayor potencial. Y para eso, tienes que conocerte.

Cada uno de nosotros, somos el resultado de nuestras interacciones con otras personas a lo largo de nuestra vida. Todo aquello que experimentamos va formando poco a poco lo que somos. No podemos elegir las personas que se acercan a nosotros, pero sí podemos elegir a las personas que nos acercamos.