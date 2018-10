El 95% de las empresas con Robotics Process Automation aumentan la productividad Según un estudio de Deloitte, el 81% de los líderes empresariales apoyan el uso de RBA en sus compañías NE. Jueves, 1 noviembre 2018, 02:47

El 95% de las organizaciones que han implementado Robotic Process Automation (RPA) afirma que la tecnología ha aumentado la productividad, de acuerdo con el estudio 'The robots are waiting. Are you ready to reap the benefits?', realizado por Deloitte.

Adicionalmente, el 93% de aquellas que han implementado o escalado RPA afirma que ha mejorado el compliance, el 81% indica haber reducido costes y el 77% asegura que la tecnología les proporciona una mejor gestión de la información.

El informe, basado en las respuestas de 530 líderes empresariales de organizaciones, analiza las tendencias de mercado y las prácticas emergentes en Robótica y automatización cognitiva.

Cada vez más empresas reconocen los beneficios aportados por RPA en la productividad que van mucho más allá de la reducción de costes. De hecho, solo el 5% de las compañías que implementan RPA lo hacen únicamente para reducir costes, comparado con el 21% de las empresas que decían lo mismo en 2017.

La encuesta de Deloitte concluye que el 67% de las organizaciones ya han empezado a implementar una estrategia de RPA, un incremento interanual de 18 puntos porcentuales.

Hay un significante incremento en la percepción favorable hacia RPA entre aquellas empresas que ya la han implementado, con un 81% de los líderes empresariales de dichas organizaciones que muestran su apoyo al uso de robótica, frente al 72% de 2017. Adicionalmente, el 68% de los directores y líderes de equipos apoyan la automatización, el doble de los que dijeron lo mismo en 2017.

Luis González Gugel, socio responsable de Robotics en Deloitte, afirma que «es más habitual encontrar robots en las empresas y el valor que proporcionan es percibido positivamente por una amplia mayoría. El desafío es lograr ampliar su uso de manera efectiva para mostrar, verdaderamente, toda su capacidad de aumentar la productividad, reducir los riesgos, aumentar los ingresos y mejorar la experiencia tanto de clientes como de empleados».

A pesar del cada vez mayor apoyo por parte de los profesionales a la implantación de robotica, todavía hay mucho potencial de crecimiento. Tan solo el 4% de las empresas está operando actualmente con más de 50 robots, respecto al 3% que lo hacía en 2017. El 27% está poniendo en marcha proyectos concretos de RPA con menos de 10 robots o ha abordado una completa implementación utilizando únicamente entre 10 y 50 robots.

González Gugel añade que «pocas organizaciones han podido escalar la robótica rápidamente. Para desbloquear los programas de automatización, se debe invertir en nuevas capacidades y fomentar una cultura de aprendizaje, innovación e interacción y avanzar hacia formas ágiles de trabajar. En definitiva, debemos tener una visión, una estrategia y un enfoque claros de la automatización».

Los encuestados citan entre las principales barreras para lograr el escalado de la tecnología: la fragmentación de procesos y la amplia diversidad de las tareas offline y online involucradas en los procesos establecidos para ser automatizados (32%); seguido de la falta de una visión clara de RPA (17%); y la falta de preparación en materia de TI (17%).