Las empresas murcianas se interesan por los nuevos perfiles profesionales

El mercado actual demanda empleos relacionados con las nuevas tecnologías, sin renunciar a habilidades como la formación continua, actitud proactiva y carácter autodidacta

El mercado laboral está en continuo cambio. La entrada de la digitalización ha marcado una nueva era, como ya ocurrió, grosso modo, con la máquina de vapor en la época preindustrial. La transformación digital está generando nuevos empleos, perfiles y oportunidades, así como productos y servicios más propios de la ficción, como la impresión 3D de los órganos de los pacientes que permiten a los médicos planificar de mejor forma los casos más complejos. En el lado opuesto, coinciden los expertos, los trabajos manuales y más repetitivos serán sustituidos por máquinas, véase las cadenas de montaje o las encuestas telefónicas.

Para cubrir un puesto de las nuevas profesiones no solo basta con tener un perfil técnico, sino destacar en competencias interpersonales, comunicación, trabajo en equipo, negociación, influencia... El objetivo es diseñar equipos multidisciplinares que trabajen de manera coordinada.

El mundo de los videojuegos, sin ir más lejos, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en los últimos tiempos, gracias a la precisión de los equipos y la creatividad de los desarrolladores. Prueba de ello es la empresa murciana Sons of a Bit, que ultima el lanzamiento de ocho 'games' a lo largo de este año. «Hemos hecho auténticos malabarismos para llegar hasta aquí», recuerda Eduardo Saldaña, socio fundador del estudio junto a su hermano Alberto en 2013, y reconoce que su intención es «crecer en lo profesional, realizar proyectos más grandes y poder vivir de ellos».

Esta declaración de intenciones, que dibuja un horizonte optimista, se extiende a otros planos. Saldaña observa una mayor especialización de los perfiles relacionados con los departamentos de Programación y Arte. «Los candidatos que nos llegan tienen una alta cualificación», afirma, para a continuación poner en valor la oferta formativa de las universidades y centros privados en este campo. «Como hay poquitas empresas de esta industria en la Región, recibimos muchos CV de profesionales y alumnos de prácticas, lo que nos permite ser selectivos a la hora de contratar. Por lo general, es fácil encontrar gente con talento, y nosotros hemos tenido suerte», presume. En la actualidad, la plantilla de Sons of a Bit consta de doce personas que ocupan puestos de programación, generalistas 2D y 3D, concept artist, UI designer, lead game y level designer. «Estamos balanceando la situación para reforzar el área de Programación dentro de nuestras posibilidades, ya que somos una empresa pequeña», confiesa.

El directivo valora no solo la preparación y experiencia, sino también las habilidades vinculadas al aprendizaje continuo, el interés por evolucionar y la capacidad de adaptación. Por ejemplo, «los 'millennials' tienen la inquietud de mejorar en su campo; son buenos candidatos», apostilla.

Los nuevos perfiles, precisa Saldaña, deberían tener unos sueldos acordes a su formación. «No cobran lo que se merecen», lamenta, y lo justifica: «La industria de los videojuegos en España es pequeñita, y lo que se consume aquí viene principalmente de fuera». Para revertir la situación, plantea el caso de Finlandia, donde «el sector desarrolla juegos buenos y los finlandeses apuestan por ellos», ejemplifica.

La 'start-up' de base tecnológica no le quita ojo al calendario de 2019. Antes de verano verá la luz la aplicación 'Kluest', que concede al usuario un papel activo y la posibilidad de crear una historia con personajes virtuales en el mundo real a través de su dispositivo móvil. Esta herramienta ofrece, además de la experiencia meramente lúdica, tres servicios: 'EducaKluest', para que los estudiantes aprendan los momentos históricos con la ayuda de sus protagonistas desde una perspectiva más práctica; 'CityKluest', para conocer el patrimonio cultural y turístico de las ciudades de la mano de personajes ilustres, y 'PromoKluest', para recorrer los centros comerciales o cascos antiguos mientras se completa una aventura, cuya recompensa son promociones exclusivas.

Tiempo antes, entre abril y junio, 'Islabomba-Ready to Boom' se unirá al catálogo Hatch, la nueva plataforma de juegos para móviles creada por Rovio, responsable de 'Angry Birds'. Este 'game' de plataformas y puzles cooperativos también estrenará este año su versión para ordenador y consola (Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4), bajo el nombre 'Islabomba', así como una serie de varios videojuegos para Hatch bajo el sello 'Islabomba-Sports'.

De capitán de la Marina Mercante a director general de Nido Robotics, una empresa especializada en el desarrollo de drones subacuáticos a precios accesibles. La reconversión profesional de Roy Torgersen se debió a la falta de dispositivos que se adaptaran a sus necesidades y bolsillo, así que «no tuvimos más opción que fabricar uno», señala. La curiosidad le despertó durante su estancia como marino mercante en Papúa Nueva Guinea, donde, junto a un grupo de aficionados, intentaba localizar aviones de la Segunda Guerra Mundial sumergidos en aguas del Pacífico Occidental.

«En algunas inmersiones había poca visibilidad e incluso el peligro de encontrarte con cocodrilos; era frustrante bucear en esas condiciones. Lo positivo es que esa poca eficacia me inspiró a buscar otras soluciones», explica. De aquella aventura también guarda grandes anécdotas. Cuando el jefe de la expedición se marchó de viaje a Australia, Torgersen le informaba de los avances a través de mensajes por Facebook. La hazaña más significativa fue la localización de un avión estrellado el 11 de septiembre de 1945, con 19 personas a bordo, que obtuvo, igualmente, la respuesta de la sobrina de uno de los tripulantes, vía red social, con palabras de agradecimiento. «Estas noticias te tocan dentro», confiesa. «Empiezas a jugar de explorador y al final ayudas a que varias personas puedan cerrar un capítulo».

La compañía Nido Robotics, fundada en febrero de 2016 y ubicada en el polígono industrial La Chimenea de Murcia, desarrolla dos drones subacuáticos distintos: Sibiu Pro está valorado en 12.000 euros (uno similar ronda los 100.000 dólares) y dirigido a empresas, y Sibiu Nano cuesta 1.600 euros más IVA y el cliente (profesional o particular) debe terminar de montarlo en casa, «en plan Ikea», bromea. Ambos productos se emplean para el buceo de expertos y aficionados, la investigación submarina, búsquedas y rescates bajo el mar, y la inspección en tanques de agua que requieran de mantenimiento o seguimiento periódico.

Para conseguir estas soluciones, Torgersen se ha rodeado de un equipo multidisciplinar con conocimientos transversales. «Las pymes no pueden permitirse contratar especialistas, sino perfiles que dominen diferentes especialidades», aboga. Su plantilla consta de 15 empleados y prevé reforzarla durante este año con once nuevas incorporaciones en las áreas de Marketing, Comercial e I+D. Los candidatos deben poseer dotes comunicativas, aprender con facilidad, trabajar en equipo y saber idiomas, unas habilidades que demandan ya los seleccionadores de personal. «Tenemos grandes capacidades en la Región, pero nos falta creérnoslas. En Silicon Valley, los trabajadores no son más inteligentes que nosotros, solo que se creen lo que son y eso les motiva», aconseja.