ELIS Murcia, a la vanguardia de la excelencia académica Considerado uno de los mejores colegios internacionales de España, El Limonar International School construirá un moderno campus de Secundaria y Bachillerato en la Urbanización Montevida EFQ. Viernes, 8 febrero 2019, 00:50

El Limonar International School Murcia es un colegio internacional de currículum británico para niños y niñas de 3 a 18 años y al que asisten en la actualidad más de 700 alumnos. La educación se imparte en inglés, excepto Lengua y Cultura Española, y se introduce un tercer idioma (francés, alemán o chino) a partir de los 10 años, lo que permite terminar los estudios con un nivel de hasta C2 de inglés y hasta C1 en la lengua optativa. Una de las múltiples ventajas de su oferta educativa es que sus alumnos obtienen la doble titulación oficial de A-Levels y Bachillerato que les posibilita acceder con todas las garantías tanto a universidades nacionales como internacionales de países como Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania o Estados Unidos, entre otros.

Desde hace casi 30 años el colegio ofrece una educación integral sobre la base de un curriculum de alta exigencia académica y la formación en valores que convierte a sus estudiantes en ciudadanos solidarios, determinados y con una actitud inspiradora para la sociedad. Prueba incontestable del éxito de su modelo educativo son los excelentes resultados académicos obtenidos por sus alumnos. Para muestra el pasado curso 2017-18, donde sus alumnos obtuvieron una media de 11,4 en Selectividad llegando algunos de ellos a la excepcional calificación de 13,37 sobre 14.

Por otro lado, ELIS Murcia ofrece un amplio programa de actividades que enriquece y complementa el currículo. Excursiones, viajes residenciales e intercambios tanto a nivel nacional como al extranjero, un nutrido programa de orientación profesional y talleres y actividades para padres y alumnos apoyan la oferta curricular. Las actividades extraescolares, las clases de música, sus cursos de verano y el programa de enriquecimiento permiten además desarrollar sus habilidades más allá del aula. En paralelo, y como complemento indispensable a su excelencia educativa, ELIS Murcia ofrece a sus alumnos un completo campus ubicado a escasos minutos de la capital murciana. Más de 60.000 m2 de modernas instalaciones donde el empleo de la más avanzada tecnología es un eje fundamental. Sin duda un referente educativo cuya inversión en desarrollo es ya una constante cada curso escolar, y que se hace aún más presente en la actualidad tras la reciente y millonaria inversión que dotará al colegio de un innovador campus de Secundaria y Bachillerato en la conocida urbanización Montevida, permitiéndole ampliar en un 50% su capacidad y fortaleciendo su liderazgo en la Región de Murcia.

ELIS Murcia forma parte de Cognita, grupo líder mundial en educación, que cuenta en la actualidad con 72 colegios en 8 países entre Europa, Asia y América. Con cerca de 40.000 alumnos en todo el mundo y 7.000 empleados, Cognita tiene en España un total de 7 colegios, considerados entre los mejores colegios internacionales del país: British School of Barcelona, Hastings Schools, The English Montessori School, Colegio Europeo de Madrid, British School of Valencia, ELIS Villamartín y ELIS Murcia. Como miembro de la extensa familia de colegios Cognita, ELIS Murcia se beneficia del soporte y las mejores prácticas que ofrece formar parte de un grupo global e internacional, así como de la garantía de inversiones, como el citado nuevo campus, en beneficio de su comunidad.