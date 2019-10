Durafresh prolonga la vida de frutas y verduras en transporte y almacenamiento Se trata de un innovador producto 'made in Murcia'. Durafresh Ofrece un sistema no invasivo, pequeño y de fácil colocación para alargar cerca de tres meses la frescura de los productos NE. Murcia Jueves, 17 octubre 2019, 01:29

Una protección que alarga la frescura de las frutas y verduras durante cerca de tres meses por un importe inferior a 30 euros por camión o cámara de conservación. Ese beneficio es el que ofrece Durafresh, innovador producto murciano que prolonga la vida de las frutas y las verduras sin necesidad de adquirir maquinaria adicional. Y para ello ofrece una solución que elimina de forma eficaz el etileno (el gas responsable de la maduración y deterioro de los alimentos frescos) y otros compuestos orgánicos volátiles en todas las fases de la postcosecha de productos hortofrutícolas.

«Se trata de un método no invasivo, ya que no está en ningún momento en contacto con el alimento. Es un pequeño elemento pasivo que se coloca en el remolque en la zona de ventilado del recinto, sin ocupar prácticamente espacio», explica José Antonio Tornel, director comercial de la firma murciana 'Bolaseca', ubicada en Las Torres de Cotillas y responsable de este producto.

«El producto destaca porque se obtienen resultados excelentes incluso a 10ºC, y así lo avalan nuestros estudios. No podemos decir lo mismo con otros productos de mercado que están testados a temperaturas de 2ºC, temperatura a la cuál no se almacenan frutas y verduras, y no se desprende el etileno», informa Tornel, que resalta el carácter económico del producto.

Cuenta con un certificado de excelencia de la Unión Europea

Otra de sus ventajas es el ahorro de energía, ya que no hay que forzar la refrigeración de las instalaciones, del remolque del vehículo o del frigorífico que contiene los productos vegetales, con el consiguiente ahorro energético. «Así conseguimos un entorno sostenible y óptimo para estas frutas y verduras, que durante su postcosecha y transporte no sufran mermas de calidad, de sus cualidades organolépticas o incluso del propio producto», señala el responsable de Durafresh.

Durafresh está avalado por el CTC (Centro Tecnológico de la Conserva) y por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), así como en diferentes universidades españolas e internacionales. Además, cuenta con un certificado de excelencia otorgado por la Unión Europea en el marco del programa 'Horizonte 2020' de investigación e innovación.

La empresa responsable de Durafresh brinda a sus clientes el apoyo de su equipo técnico, que realiza estudios personalizados de aplicación, calculando la vida útil del producto o las necesidades según dimensiones de almacenamiento y producto, y ofrecen el servicio de evaluación y seguimiento continuo en su laboratorio. Durafresh es un producto de bajo coste que mantiene la frescura de las frutas y las verduras por mucho mas tiempo, y que además de la línea para productores industriales cuenta con otra para consumidor doméstico.