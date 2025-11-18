RM Drones, baluarte de una agricultura más sostenible, inteligente y productiva

NE. Murcia Martes, 18 de noviembre 2025, 21:10 Comenta Compartir

RM Drones, empresa murciana especializada en tratamientos agrícolas con drones, se ha convertido en un aliado estratégico del sector agrícola de la Región de Murcia, gracias a sus soluciones de alta precisión en miles de hectáreas. De hecho, sus drones están diseñados para aplicar tratamientos con exactitud milimétrica, reduciendo significativamente la deriva y optimizando el uso de producto.

Esta tecnología, cabe subrayar, es realmente eficaz en cultivos densos, parcelas irregulares, zonas con pendiente y explotaciones donde la maquinaria tradicional tiene difícil acceso, lo que se traduce en un importante ahorro para los agricultores, cooperativas y empresas agrícolas, además de una aplicación más homogénea y un menor impacto ambiental. RM Drones tiene una amplia experiencia y una gran demanda en el agro regional, donde se ha ganado la confianza del Campo de Cartagena, Lorca, Calasparra, Totana y otras comarcas productoras.

Además de los tratamientos, RM Drones ofrece servicios avanzados de mapeo aéreo, teledetección, evaluación del estado del cultivo, análisis de estrés hídrico y detección temprana de plagas mediante cámaras multiespectrales y software especializado. Gracias a estos análisis, los agricultores pueden tomar decisiones basadas en datos reales, anticipar problemas y mejorar la rentabilidad de cada hectárea.

La empresa cuenta con autorización de AESA y pilotos certificados, lo que garantiza operaciones seguras, legales y adaptadas a cada tipo de explotación. A esto se suma que cada intervención se planifica y ejecuta con rigor técnico, ofreciendo al cliente un acompañamiento continuo, un enfoque profesional y soluciones adaptadas a sus necesidades y resultados. Gracias a su marcada vocación orientada a la excelencia, la compañía también es distribuidor oficial y servicio técnico de la marca DJI Agriculture.

RM Drones, que apuesta por una agricultura moderna y eficiente, tiene el claro compromiso de llevar la innovación directamente al campo, poniendo la tecnología al servicio de quienes trabajan cada día para mantener vivo uno de los sectores más fuertes de la economía regional.