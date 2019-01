Decathlon hace accesibles los beneficios del deporte a la Región La empresa gala cuenta con cinco tiendas en la Región. Fotos: Decathlon La firma francesa ofrece a sus clientes numerosos productos que destacan por su tecnicidad y su calidad-precio NE. Jueves, 31 enero 2019, 02:30

Con más de 15.000 metros cuadrados dedicados al deporte en toda la Región, Decathlon se ha consolidado como una firma de referencia en multitud de disciplinas deportivas. El gigante francés ofrece a sus clientes numerosas marcas propias, conocidas como marcas pasión, que engloban una amplia cartera de productos de gran calidad-precio, que han sido previamente testados por equipos de deportistas profesionales en laboratorios y condiciones reales.

Quechua, Artengo, Aptonia, Geonaute, Domyos, Kalenji, Kipsta, Oxelo o Tribord son algunas de esas firmas desarrolladas por Decathlon que han triunfado en sus distintos ámbitos y que tienen desde productos para deportistas principantes hasta para aquellos ya expertos que buscan perfeccionar y mejorar sus habilidades en alguna de las más de 100 modalidades deportivas con las que cuenta.

Para la venta de sus productos y la atención directa con el cliente, Decathlon cuenta con equipos apasionados del deporte que se organizan en distintas secciones y que han sido formados para ofrecer el mejor servicio. «Se fomenta la autonomía y también el trabajo en equipo, siempre con el objetivo de satisfacer a los clientes y usuarios y hacer accesible, de forma sostenible, el placer y los beneficios de la práctica del deporte al mayor número de personas. Hoy en día el 75% de la población española cuenta con un punto de venta físico a menos de 30 minutos y nuestro objetivo es aumentar paulatinamente esta cifra», apuntan desde la dirección.

Formar parte de la familia Decathlon es muy sencillo para aquellos clientes que lo deseen. La tarjeta de esta tienda, que se puede pedir de manera 'online' o presencial, ofrece a través de la cuenta 'my decathlon' un servicio postventa a los clientes en la vida de todos los productos adquiridos. Además, cuando el cliente consigue acumular 200 puntos, la marca francesa le obsequia con una experiencia deportiva a su elección.

Con todo, las ventajas no quedan reducidas a la tenencia de esta tarjeta. Como parte de su política, Decathlon realiza de forma continua numerosas bajadas de precios que, a diferencia de las clásicas rebajas, se mantienen en el tiempo de forma permanente. «Nuestro objetivo no es que se compren determinados materiales deportivos en rebajas, sino hacerlos accesibles a todos nuestros clientes a lo largo del año», indican. Conseguir los mejores productos a un precio imbatible no sería posible sin un proceso continuo de I+D+i.

Cada una de las veinte firmas de la compañía poseen un equipo especializado de investigación que centra todos sus esfuerzos en encontrar nuevos desarrollos que mejoren aún más sus marcas pasión. A través de sus trabajadores, la marca gala se ha convertido en todo un referente, desarrollando productos nunca antes conocidos como la máscara de buceo Easybreath, el balón antipinchazos Tarmark, el sistema de amortiguación K Only, el colchón hinchable de camping Airsecond o la tan famosa tienda de campaña 2 Second, entre otros.