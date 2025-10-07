Comenta Compartir

Como definición canónica está bien, es correcta. Además, nos permite vincular conceptos como flexibilidad, resiliencia, proactividad, actitud (positiva claro), aprendizaje y mejora continua... pero me gustaría ofrecer un ejemplo práctico de lo que entiendo que es la adaptación al cambio, contando de manera muy resumida la historia de Abebe Bikila, un etíope que empezó a entrenar atletismo cuando se unió al ejército con veinte años y que hasta ese momento se había limitado a recorrer descalzo grandes distancias, para ayudar a su familia en el campo.

En 1960 fueron los Juegos Olímpicos en Roma (recordemos que Etiopía había sufrido la invasión italiana en 1935). Bikila no había sido seleccionado para correr maratón, pero la lesión de un compañero le permitió ser incluido en el equipo en el último momento. Una situación por tanto inesperada para él y que supuso llegar a la competición en condiciones muy distintas a las de sus rivales: sin recursos, sin la preparación de los europeos y estadounidenses y con apenas semanas de entrenamiento específico.

El patrocinador oficial, Adidas, entregó zapatillas a los corredores etíopes, pero a nuestro protagonista le hacían ampollas. Decidió correr descalzo. Mantuvo un ritmo constante, sin dejarse impresionar por los favoritos. En los últimos kilómetros se escapó y cruzó la meta primero, estableciendo un récord mundial de 2 horas, 15 minutos y 16 segundos. La imagen de un africano, descalzo, ganando en las calles de Roma tuvo una enorme carga simbólica. Etiopía veía cómo uno de sus hijos triunfaba en la capital de sus antiguos opresores.

La adaptación al cambio no es resignación, sino la capacidad de transformar lo inesperado en una oportunidad

Esta historia nos enseña que la adaptación al cambio no es resignación, sino la capacidad de transformar lo inesperado en una oportunidad:

En el trabajo, como en la vida, muchas veces las condiciones no son las que esperamos: nuevos jefes, tecnologías, crisis económicas... lo importante es cómo respondemos.

Adaptarse no significa conformarse, sino ajustarse creativamente, sacar partido de lo que parece un problema.

Los profesionales más valorados hoy son los que, 'corren su carrera', incluso en escenarios inciertos y salen fortalecidos.

Bikila no solo ganó una medalla olímpica, demostró que la capacidad de adaptación al cambio puede convertir una desventaja en una victoria. Su ejemplo es un recordatorio de que, en la vida profesional y personal, quienes se ajustan con flexibilidad, resiliencia y actitud positiva son los que logran dejar huella. Su victoria descalzo, no sólo fue un triunfo deportivo, sino también un símbolo de resistencia, dignidad y superación.

PD: el próximo día 19 de octubre se celebra la Carrera de Empresas de LA VERDAD de la que somos colaboradores otro año más, si bien no espero que ningún miembro del ITRES Running Team haga marca olímpica, si que sería ilusionante que alguno consiguiera su MMP, al final siempre se compite contra uno mismo.

