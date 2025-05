NEXO 4.0: Gobierno del Dato

Comenta Compartir

Cuando hace cuatro años decidimos montar el primer NEXO, lo hicimos desde el convencimiento de que el evento se perpetuara en el tiempo. Elegimos ese nombre, NEXO, porque era la mejor manera de materializar la aspiración de reunir en un foro a tecnólogos que expusiesen las últimas tendencias del sector, con la intención de originar un debate sobre el mismo.

Para nosotros es un reto organizarlo, no ya desde la parte logística (que también lleva su trabajo) sino la selección de ese hilo conductor que pueda ser estimulante para los asistentes, no en vano se seleccionan 50 personas exclusivamente como invitados, y su perfil hace que sea difícil plantear un tema interesante, que no esté manido y aportar además ponentes capaces de enseñarles algo...ese es el verdadero desafío.

Este año el Gobierno de Dato bien merece un espacio y hemos 'convencido' a Nuria Lloret para que nos dé su visión experta de la materia; no hay mejor profesional para hacerlo. Hace unos días le solicité un resumen curricular para la web de inscripción. Recibí dos folios de resumen: Catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, experta en Analítica y Gobierno del Dato, subdirectora del Instituto de Investigación de Diseño y Fabricación (IDF), profesora de la New York University, profesora invitada del TEC de Monterrey, profesora invitada en Stanford University... asesora del Gobierno de España en la Comisión de reconstrucción por la dana, presidenta de FASE, socia fundadora de Metric Salad y de The Line Between Ltd, miembro del Consejo de Administración de diversas empresas como asesora TIC. Además tiene una vertiente relacionada con la música y el arte. Pasa con la profesora Lloret, como con el maestro Andrés Pedreño, te generan la sensación de que has perdido tu vida en nimiedades.

Llegados a este punto, ¿qué es el Gobierno del Dato (Data Governance)? Se trata del conjunto de procesos, normas, roles y tecnologías que aseguran que los datos de una organización sean gestionados correcta y coherentemente. Por tanto, uno de sus objetivos primordiales es que la información sea precisa, segura, disponible y esté bien organizados, para que las personas que los usan puedan confiar en ellos y tomar decisiones acertadas. Así pues, establece cómo se deben manejar los datos dentro de una empresa: quién puede acceder a ellos, cómo se deben proteger, cómo se asegura su actualización y qué reglas se deben seguir para que todos trabajen con la misma información. Además, una de las principales tendencias es la integración con la Inteligencia Artificial y el Análisis Avanzado.

Pero surge una pregunta ¿qué requerimientos tiene la empresa, cuando hablamos de la implantación del Gobierno del Dato? Es clave contar con una estrategia clara y se necesita una estructura organizativa donde se asignen roles y responsabilidades: quién es responsable de la calidad de los datos, quién autoriza accesos o quién mantiene los sistemas actualizados... Otro elemento fundamental es la tecnología. Aunque el Gobierno del Dato no es solo cuestión de herramientas, contar con plataformas adecuadas para el almacenamiento, control de acceso, seguimiento y limpieza de los datos facilita mucho esfuerzo y enfrentarse a obstáculos, los beneficios a largo plazo justifican la inversión.

Estos son algunos de los puntos claves que resolverá la ponencia de Nuria Lloret, junto con la que Alex Bento (Infrastructure General Manager at Lenovo Iberia) ofrecerá sobre la base tecnológica que Lenovo ofrece para facilitar esta transición.

NEXO 4.0 cerrará las intervenciones, con una mesa redonda moderada por Javier Medina en la que algunos clientes contarán su experiencia en la materia. Como cada año, ITRES invitará a comer a los invitados, que en la sobremesa podrán comentar sus propias experiencias.

Todo el equipo de ITRES, apoyados por Lenovo, Metric y LA VERDAD esperamos volver a cumplir con las expectativas despertadas. Nos vemos muy pronto en Odiseo.