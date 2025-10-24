La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El coste real del secuestro digital

Javier Medina

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:59

He escuchado demasiadas veces esta frase: «nos entró un ransomware, pero... bueno... teníamos copias...»

A esta frase, casi siempre le sigue un silencio incómodo. Porque lo que cuesta admitir, es que el coste de un ransomware no suele estar en la información cifrada.

Está en aquellas cosas sobre las que en muchos casos se pasa de puntillas. Horas de producción parada, datos robados, clientes extorsionados o reclamaciones por incumplimiento de acuerdos o legislación.

El 30 de octubre hablaremos de todo esto en CYBEER, en la Sala de Catas de Estrella de Levante. Una sola charla, una cerveza y un tema que, aunque algunos prefieran esquivarlo, nos puede afectar a todos.

No voy a hablar de teoría y evitaré en gran medidas los titulares sensacionalistas. Vamos a ver cómo se ejecuta hoy día un ataque de ransomware, qué técnicas usan los delincuentes, y sobre todo, qué pasa después. Tanto si no se negocia, como llegado el caso, cómo se negocia. También cómo se paga si se decide pagar. ¿Dónde se publican los datos robados? ¿Cómo se reconstruye la información?

Y por supuesto, hablaremos de dinero, sí. Pero también de tiempo, de reputación y de lo que significa diligencia digital y resiliencia.

Si trabajas en tecnología, dirección o simplemente en un lugar donde hay datos que importan, esta charla te interesa. No porque asuste, sino porque puede ayudarte a evitar ese silencio incómodo que viene después de decir «nos entró un ransomware».

Nos vemos el 30 de octubre a las 19:30, con una cerveza fría y una buena conversación.

Pinche aquí para acceder a las inscripciones.

