Convenio de ENAE y Proexport para mejorar la formación del talento en la agricultura murciana NE. murcia Jueves, 11 julio 2019, 00:40

«Nuestras empresas necesitan el mejor talento para que el sector agrícola regional se distinga y vamos a lograrlo formando a los mejores profesionales», afirma el director de Proexport, Fernando P. Gómez. Por ello, ENAE (Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia) y Proexport (Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia) han unido fuerzas en una alianza estratégica que persigue incrementar la formación de los profesionales y directivos que están liderando las empresas hortofrutícolas de la Región de Murcia.

«El sector de agronegocios representa en la Región de Murcia el 20% de su producto interior bruto y es muy importante para la exportación regional. Con este acuerdo, todas las empresas asociadas a Proexport dispondrán de unas ventajas y descuentos muy significativos, a los que sólo se accede a través de este convenio, que les permitirá mejorar la formación de sus trabajadores más cualificados», destaca el director general de ENAE, Miguel López González de León.

Entre la formación que ofrece ENAE al sector se encuentra el Máster en Dirección de Agronegocios, donde «aportamos la experiencia de la Fundación con más 30 años de formación superior y que, en este Máster especialmente práctico, que alcanza su sexta edición, contarán con un profesorado muy cualificado que llega desde empresas del sector y ha sido verificado por Proexport», explica López.

Las empresas asociadas tendrán descuentos significativos

«Hemos hecho una apuesta clarísima por el talento. Necesitamos profesionales muy bien formados y actualizados. La empresa agraria de hoy no tiene nada que ver con la de hace diez o veinte años. Necesitamos gente con una visión global, que pueda atender las necesidades no sólo de su cliente sino del conjunto de la sociedad. Nuestro objetivo es promover este ámbito formativo que hemos acordado con ENAE no son sólo entre los directivos de las empresas sino también entre los mandos intermedios, esas personas que van a ser los líderes de los próximos años en nuestras empresas agrarias», declara Gómez.

«En ese grupo, queremos hacer un esfuerzo extra desde Proexport por las profesionales. Aparte de los descuentos que hemos cerrado con ENAE, desde la asociación añadiremos una bonificación extra a las mujeres que se quieran incorporar a esta formación y acceder a puestos de relevancia en la empresa», añade el director de Proexport.

El director de Proexport entiende que «tenemos que tener a los mejores profesionales en nuestras empresas para que sean competitivas, para que sigan generando empleo y creciendo como el gran cluster agroalimentario que es Murcia hoy y proyectando hacia el futuro».