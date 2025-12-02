La Comunidad busca frenar los accidentes laborales con un Sello de Movilidad Segura El distintivo, que entrará en funcionamiento el segundo trimestre del próximo año, está dirigido a pymes y grandes empresas con planes de movilidad vigentes

Garantizar que los entornos laborales sean seguros y dignos no se trata de una recomendación para las empresas, sino de una obligación. Este cumplimiento lleva aparejado, además, un funcionamiento responsable y sostenible. La seguridad y la salud laboral son pilares fundamentales para reducir los accidentes y enfermedades profesionales, al mismo tiempo que contribuyen a mejorar la productividad, el bienestar de las plantillas e incluso la imagen corporativa. El ecosistema productivo de la Región de Murcia se muestra especialmente concienciado en este ámbito, invirtiendo e implementando medidas preventivas, no solo por asegurar el cumplimiento de la ley, sino también porque a largo plazo generan más beneficios, tanto tangibles como intangibles, de lo que pueda parecer.

Una de esas buenas prácticas es el nuevo Sello de Movilidad Segura en la Empresa de la Región de Murcia, aprobado el pasado 11 de septiembre en Consejo de Gobierno, que tiene por objetivo mejorar la seguridad vial de los trabajadores –mensajería, paquetería y otras actividades– como prevención de riesgos laborales, ya que una parte importante de estos accidentes son in itinere, es decir, que ocurren en el desplazamiento habitual entre el domicilio y el lugar de trabajo, o entre dos lugares de trabajo. Para ahondar en este distintivo, que será efectivo en el segundo trimestre de 2026, ayer tuvo lugar en LA VERDAD un encuentro informativo titulado 'Sello de Movilidad Segura en la Empresa de la Región de Murcia' para desgranar las ventajas y despejar dudas de lo que exige el mismo.

La sesión, moderada por el periodista del diario Zenón Guillén, contó con un panel de expertos compuesto por Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social; Rosalía Sánchez, responsable del Área de Trabajo y Relaciones Laborales de Croem; Isabel Sánchez, consejera delegada de Disfrimur, y José Luis Tomás, director provincial de Murcia de Vitaly Health Services. El acto estuvo organizado por LA VERDAD y el Gobierno de la Región de Murcia, a través del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL).

Vigencia trienal Se busca la implicación total de las empresas

La consejera López Aragón inició el encuentro resaltando que el Sello de Movilidad Segura «refleja el compromiso del Gobierno regional con la seguridad de los trabajadores y la cultura preventiva», para a continuación implicar a todas las empresas a que vean este distintivo, enmarcado en la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2024/28', como un elemento más de protección. Está dirigido a las organizaciones que dispongan de planes de movilidad segura en el ámbito laboral, lo hayan realizado en colaboración con sus trabajadores y no estén sancionadas por haber cometido alguna infracción en esta materia.

Eso sí, para conseguirlo, tendrán que superar la evaluación de una comisión mixta formada por el ISSL y la Jefatura Provincial de Tráfico. «Vamos a hacer seguimiento», avisó la titular del ramo, agregando que tendrá una vigencia de tres años, prorrogables. A día de hoy, los esfuerzos de la Administración regional se centran en la difusión para que el tejido productivo se prepare para conseguir el distintivo.

La iniciativa pretende reducir los accidentes laborales, principalmente los in itinere. De hecho, un total de 24 profesionales fallecieron durante su jornada laboral o al ir y volver del lugar de trabajo en los ocho primeros meses de este año en la Región, diez más que en el mismo periodo de 2024, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Desde Croem, Rosalía Sánchez valoró que «el sello nos parece importante por varias razones: para reducir los accidentes de trabajo, sobre todo los relacionados con el tráfico, y para crear conciencia entre los conductores, puesto que los desplazamientos están aumentando por el tipo de vida actual». Cabe recordar que la patronal firmó, junto a los sindicatos también, la actual Estrategia de Seguridad y Salud Laboral. «Nuestra intención es poner el foco en la cultura preventiva y que las empresas se sumen, tanto las grandes como las pymes», señaló.

Al respecto, el director provincial de Murcia de Vitaly Health Services aportó que ya hay entidades, más grandes que medianas, que les demandan la elaboración de planes de movilidad, bien porque «lo requiere Inspección de Trabajo o por voluntad propia». Además, este operador en servicios de prevención ajenos tiene una amplia trayectoria en la implementación de estos planes, que recogen la identificación de los riesgos laborales de los clientes y sus correspondientes medidas preventivas. «Los atropellos y los golpes con vehículos son los riesgos más identificados», expuso.

Por su parte, Isabel Sánchez aplaudió la puesta en marcha del Sello de Movilidad Segura, que sintoniza con su estrategia orientada hacia una movilidad más sostenible, eficiente e inclusiva. Con una plantilla de 1.350 personas y un total de 135 millones de kilómetros al año, la compañía lleva a cabo múltiples iniciativas destinadas a minimizar su huella de carbono y a perseguir la eficiencia energética en sus operaciones, mediante la formación continua, el uso del coche compartido y la comunicación vía 'app' en tiempo real.

A colación salió la nueva Ley de Movilidad Sostenible, aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado octubre, que redefine la manera en que las empresas y ciudadanos se desplazan. El texto, que ahora continúa su tramitación en el Senado antes de su publicación en el BOE, exige que las organizaciones con más de 200 trabajadores por centro o más de 100 por turno elaboren y apliquen un plan de movilidad sostenible al trabajo, con el objetivo de reducir los desplazamientos en vehículo privado, fomentar el uso del transporte público y de medios no contaminantes, e impulsar la movilidad compartida y eléctrica, entre otros aspectos.

Beneficio reputacional Invertir en prevención sale a cuenta para el bolsillo y el entorno

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social reiteró que la obtención del nuevo Sello de Movilidad Segura son todo ventajas para las empresas. «El beneficio es reputacional», definió, argumentando que transmite un compromiso real por la seguridad y salud de los trabajadores y la sostenibilidad. «Lo considero una medida social y laboralmente necesaria», apostilló. Al hilo, añadió que servirá como un elemento competitivo a nivel nacional e internacional, a raíz de la buena acogida que ha tenido en territorios como el Principado de Asturias, la primera comunidad española en impulsar este sello.

Una visión que compartió Rosalía Sánchez, afirmando que invertir en planes de movilidad sale a cuenta a las empresas, puesto que el coste económico total de un accidente le sale más caro (horas de trabajo perdidas, reparación de daños...). Eso sí, invitó a elaborar estos planes contando con los propios empleados, «para conseguir una mayor participación», apeló. Durante su intervención, pidió a las administraciones que mejoren el estado de la red de carreteras y avisen de las alertas meteorológicas.

En esta línea, José Luis Tomás puso de manifiesto la demanda histórica de muchos trabajadores de polígonos industriales donde las rutas de transporte público son escasas o nulas, siendo esta respuesta una medida preventiva para reducir los accidentes in itinere. «Cuando hacemos los planes de movilidad, recurrimos a las encuestas para conocer las necesidades y opiniones de los trabajadores», contó, indicando que la fórmula del coche compartido no despierta mucho interés y que la planificación de rutas de transporte permite a los conductores conciliar con su vida familiar.

«Tenemos rutas planificadas con 45 días de antelación para garantizar la flexibilidad de nuestros trabajadores», dijo la consejera delegada de Disfrimur, antes de apuntar que, con la finalidad de garantizar que las mercancías lleguen en tiempo y forma a las tiendas, van dos conductores y medio por camión, con quienes mantienen contacto directo. «Nuestro plan de movilidad es un indicador más y una ventaja competitiva, con un resultado positivo. Todo lo que se mide, mejora», zanjó.