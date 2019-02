La colegiación de los médicos, garantía para profesionales y pacientes Participantes en el simulacro de soporte vital avanzado al traumatizado, organizado por el Colegio de Médicos. Juanchi López El órgano colegial guía las actuaciones de los facultativos en beneficio de la sociedad NE. Jueves, 28 febrero 2019, 02:32

La visión actual de la profesión médica, de sus derechos y deberes, requiere que existan organizaciones colegiales independientes y centradas en el ciudadano como eje básico de sus actividades y fines, alejada de cualquier otro tipo de interés. La pertenencia de los profesionales a un colegio de médicos para poder ejercer la medicina, tanto pública como privada, no se justifica sólo en la atención a los intereses de los profesionales, sino en velar también por los intereses de los destinatarios de la Sanidad, es decir, ciudadanos y pacientes, y está en plena consonancia con la protección universal de los derechos de los usuarios.

Estar colegiado es una gran oportunidad para los médicos, ya que entran a formar parte de una gran organización que vela cada día por sus intereses profesionales y guía su actuación en beneficio de los pacientes, facilitándole distintas herramientas y un marco ético a través del Código Deontológico que inspira su ejercicio profesional, evitando que la injerencia de otros intereses ajenos al mismo, como los de índole política o administrativa, distorsionen su conducta profesional.

Pertenecer a un Colegio Oficial de Médicos implica el sometimiento al Código Deontológico, cuyos preceptos alcanzan un contenido ético superior al mínimo que inspira la ley, garantizando a los pacientes una asistencia con un plus de calidad.

La profesión médica está al servicio del paciente y de la sociedad, no de las administraciones o de los empleadores y debe ser libre e independiente en su actuación. El médico encontrará en el Colegio el amparo para resolver cuestiones y denunciar deficiencias que por sus propios medios no puede o no desea plantear por una excesiva precaución, especialmente en situaciones de interinidad o provisionalidad.

Por su parte, los ciudadanos pueden consultar 'online' si un profesional está colegiado y con qué especialidad a través de la sección de consulta pública de colegiados. Así, la colegiación supone una garantía para los pacientes al permitirles saber si quien les está asistiendo o les va a asistir cuenta con los requisitos mínimos de habilitación para el ejercicio de la medicina.

El Colegio vela por el cumplimiento de los deberes deontológicos por parte de los médicos y realiza una defensa activa para que su ejercicio profesional se desenvuelva en condiciones éticas adecuadas, con libertad de conciencia y responsabilidad, facilitando los cauces para una formación continuada que les permita actualizar sus conocimientos técnico-científicos en un sector en constante evolución y avance.

La organización dispone de otros servicios como son la asesoría jurídica, asesoría fiscal y laboral, teléfono de asistencia y asesoramiento gratuito las 24 horas para la denuncia de agresiones, un servicio de información actualizada de interés en distintos ámbitos, tanto profesional y científico como cultural, y a través de redes sociales, boletín de noticias y página web, patronatos de acción social (huérfanos, ayudas a la dependencia, Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, Paime...), bolsa de empleo en la que se publica la oferta y demanda de profesionales médicos en España y el resto del mundo, distintos convenios con ventajas en la adquisición de bienes y contratación de servicios en empresas y sectores, ayuda colegial por defunción, apoyo para actividades formativas y actos científicos y subvenciones a proyectos sanitarios avalados por ONG sanitarias, becas para médicos residentes, para el fomento de la investigación y el doctorado, seguros gratuitos de accidentes y de asistencia en viaje, la posibilidad de contratar un seguro de responsabilidad civil profesional en condiciones ventajosa y programas de formación continuada acreditada cuyo contenido es fiel reflejo de las necesidades y preferencias de los médicos, incluso premios para el mejor TFG, entre otros, abriendo también el Colegio a los estudiantes que, en el futuro, serán colegiados, y que pueden empezar a formar parte gracias a la precolegiación.

Todos estos son servicios colegiales que permiten a los profesionales disponer de todas las herramientas para ejercer de la manera más adecuada en todos los aspectos, tanto profesionales como legales, al tiempo que la colegiación garantiza que los profesionales cuentan con la titulación y habilitación adecuadas para ejercer.

La implantación de una ventanilla única en la web corporativa, www.commurcia.es, permite el acceso, tanto de colegiados como de público en general a toda la información necesaria sobre la actividad colegial y plantear cuestiones relacionadas con el ejercicio de la medicina en la Región de Murcia.