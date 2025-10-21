El Ciruelo y la UCAM diseñan un nuevo modelo de agricultura sostenible y regenerativa

El proyecto busca diseñar herramientas que permitan obtener y almacenar mediciones de equipos de monitorización para el desarrollo de los cultivos, a través de una plataforma de gestión de las necesidades hídricas y de fertilización

Representantes de la UCAM, El Ciruelo y Widhoc Smart Solutions, tras la firma del convenio en el Campus Los Jerónimos.

El Ciruelo y la Universidad Católica de Murcia (UCAM) se han unido para impulsar un proyecto conjunto de investigación y desarrollo aplicado e integral para entender la agricultura de manera responsable y sostenible, tal y como se refleja en el reciente convenio de colaboración firmado este octubre en el Campus de Los Jerónimos.

Este acuerdo avala la puesta en marcha del proyecto Plumysens, denominado Diseño de herramientas inteligentes para la toma de decisiones de riego y fertilización en tiempo real, para la creación de una plataforma tecnológica inteligente que recopilará datos en tiempo real procedentes de sensores de campo gestionados por la empresa murciana Widhoc Smart Solutions, estaciones climáticas y sistemas de monitorización, con el fin de mejorar la toma de decisiones sobre riego y fertirrigación.

Asimismo, la iniciativa contempla el desarrollo de modelos predictivos y algoritmos avanzados que permitirán gestionar los recursos agrícolas, como el uso del agua y los fertilizantes, de forma más precisa y sostenible, favoreciendo una producción más eficiente y adaptada a los retos medioambientales actuales. Otra de las líneas de trabajo incluye la acción reparadora y de recuperación de suelos y biodiversidad del medio natural agrícola.

Estrechando lazos

Por parte de la UCAM, el proyecto será coordinado por el vicerrectorado de Investigación y los grupos que actualmente investigan tanto en el sector de la Regeneración y Recuperación de Suelos y Medio Ambiente como en Inteligencia Artificial e Ingeniería Informática y Telecomunicaciones. Con respecto a Widhoc Smart Solutions, la compañía se encargará de desplegar la monitorización e interpretación agronómica a través de su plataforma '4Egrowth'.

Los trabajos permitirán una gestión más eficiente de la fertirrigación, consiguiendo minimizar las pérdidas de agua y evitar la lixiviación de nutrientes hacia capas más profundas del suelo

La nueva agricultura de precisión conlleva implícitamente una gestión eficiente en el uso de recursos e insumos y la necesidad de avanzar en la sostenibilidad medioambiental, que son algunos de los muchos objetivos que recoge este proyecto. Cabe subrayar que Plumysens se desarrollará durante los próximos cuatros años en distintas fincas y con un amplio abanico de cultivos, entre los que destacan la fruta de hueso y la uva de mesa, principalmente.

La Universidad Católica de Murcia confirma de esta forma su compromiso con el sector agro de la Región de Murcia, poniendo en valor el excelente desarrollo tecnológico de la agricultura y dando un paso firme e importante en este acompañamiento. Por su parte, El Ciruelo ratifica su deseo y compromiso con el diseño de una nueva agricultura de gran valor y desarrollo tecnológico que no solo suponga un gran avance desde la perspectiva agronómica, sino también desde un punto de vista Medio Ambiental.

Uno de los grandes objetivos del proyecto es diseñar herramientas que permitan obtener y almacenar mediciones de diversos equipos de monitorización de parámetros clave para el correcto desarrollo de los cultivos. A través de su integración de forma unificada en una plataforma de gestión de las necesidades hídricas y de fertilización de estos cultivos, permitirá una gestión más eficiente de la fertirrigación, consiguiendo minimizar las pérdidas de agua y evitar así la lixiviación de nutrientes hacia capas más profundas del suelo y consecuentemente a sus capas freáticas.

A la finalización del proyecto, la empresa hortofrutícola habrá digitalizado y monitorizado los procesos agronómicos y medioambientales que intervienen en sus prácticas habituales, pudiendo medir en cada momento la eficiencia del riego aplicado, las estrategias de planificación, siembra y recolección de cultivos, y el desarrollo de los frutos, entre otros.

Objetivos específicos del proyecto

-Monitorización en tiempo real del contenido de humedad y de nutrientes del suelo en parcelas de cultivo de frutales, proporcionando datos precisos y continuos sobre sus condiciones hídricas y nutricionales.

-Optimizar el manejo del riego y del abonado, asegurando que las plantas reciban la cantidad de agua y de fertilizantes adecuada en el momento oportuno, lo que contribuye al correcto desarrollo del cultivo y al aumento del rendimiento de la cosecha, y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental, especialmente en la Región de Murcia, donde los recursos hídricos son tan limitados.

-Proporcionar datos en tiempo real para sustentar la toma de decisiones por parte del personal técnico de campo, permitiéndole ajustar su estrategia de riego y fertilización en función de datos científicos obtenidos en tiempo real, lo que puede reducir costes operativos y mejorar la productividad.

-Diseñar herramientas que se adapten a diferentes tipos de frutales y condiciones climáticas, haciendo que sean flexibles y aplicables a diversos entornos agrícolas.