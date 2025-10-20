La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Reuniones con promotoras y agencias inmobiliarias en la pasada edición de Reside. R.

Cientos de murcianos ya saben lo que se siente al encontrar casa en Reside

ESPECIAL VIVIENDA ·

La feria, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Hotel Sercotel Amistad con acceso libre, reunirá más de 3.000 viviendas de obra nueva, segunda mano, alquiler y costa

EFQ

Murcia

Lunes, 20 de octubre 2025, 01:11

La Feria de la Vivienda de la Región de Murcia, Reside 2025, vuelve del 24 al 26 de octubre al Hotel Sercotel Amistad. Un evento que reúne a las principales promotoras y agencias inmobiliarias de la Región, con más de 3.000 viviendas de obra nueva, segunda mano, alquiler y costa.

Bajo el lema 'Te sienta bien ser propietario', la feria invita a descubrir el lado más emocional de tener una vivienda propia. Porque no se trata solo de comprar una casa, sino de encontrar ese lugar que te refleja, te acoge y te da la tranquilidad de saber que es tuyo.

Cada año, centenares de murcianos encuentran en Reside el hogar que estaban buscando. Y este 2025 promete volver a hacerlo posible. Si tú también quieres sentirlo, pásate por Reside 2025. Porque hay cosas que solo se entienden cuando tienes tu propia casa:

-Cuando puedes colgar ese cuadro donde te dé la gana.

-Cuando puedes decir «nos vemos en la mía» y lo dices con orgullo.

-Cuando puedes pintar una pared de amarillo Reside… solo porque sí.

-Cuando miras alrededor y todo tiene tu historia.

-Cuando abres la puerta y huele a ti.

Más información en residemurcia.es

