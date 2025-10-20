Cientos de murcianos ya saben lo que se siente al encontrar casa en Reside

La feria, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Hotel Sercotel Amistad con acceso libre, reunirá más de 3.000 viviendas de obra nueva, segunda mano, alquiler y costa

Reuniones con promotoras y agencias inmobiliarias en la pasada edición de Reside.

La Feria de la Vivienda de la Región de Murcia, Reside 2025, vuelve del 24 al 26 de octubre al Hotel Sercotel Amistad. Un evento que reúne a las principales promotoras y agencias inmobiliarias de la Región, con más de 3.000 viviendas de obra nueva, segunda mano, alquiler y costa.

Bajo el lema 'Te sienta bien ser propietario', la feria invita a descubrir el lado más emocional de tener una vivienda propia. Porque no se trata solo de comprar una casa, sino de encontrar ese lugar que te refleja, te acoge y te da la tranquilidad de saber que es tuyo.

Cada año, centenares de murcianos encuentran en Reside el hogar que estaban buscando. Y este 2025 promete volver a hacerlo posible. Si tú también quieres sentirlo, pásate por Reside 2025. Porque hay cosas que solo se entienden cuando tienes tu propia casa:

-Cuando puedes colgar ese cuadro donde te dé la gana.

-Cuando puedes decir «nos vemos en la mía» y lo dices con orgullo.

-Cuando puedes pintar una pared de amarillo Reside… solo porque sí.

-Cuando miras alrededor y todo tiene tu historia.

-Cuando abres la puerta y huele a ti.

Más información en residemurcia.es