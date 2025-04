La categoría de Té 'Ready-to-Drink' crece en Murcia un 14,5 % en los primeros meses de 2025

Jueves, 10 de abril 2025, 11:11 Comenta Compartir

La categoría de 'té listo para beber' (RTD por sus siglas en inglés) está registrando una evolución muy positiva en España. Según la compañía de medición y análisis de datos Nielsen, en las 8 primeras semanas del año, la categoría está creciendo a un 10,3 % en valor y 10,1 % en volumen (1). Si trasladamos esos datos a Murcia, el crecimiento se sitúa en el 14,5 % en valor y en volumen alcanza el 10,6 % más con respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se ha visto acentuado desde el 1 de enero de 2025, gracias a la apuesta de Coca-Cola por Fuze Tea como su única marca de Té RTD.

«Estos datos suponen una oportunidad para desestacionalizar el consumo del Té RTD, más allá del verano, ofreciendo variedades y formatos que ayuden a desarrollar las ocasiones de consumo clave. En este sentido, la llegada a España de Fuze Tea, como marca exclusiva de Té RTD de Coca-Cola, está contribuyendo a ampliar la oferta y, de este modo, ayudar a que la categoría pueda expandirse en nuestro país a través de una mayor competencia», explica Javier Murga, Associate Director Category Management Fuze Tea en Coca-Cola Europacific Partners.

El segmento de Té RTD supone una gran oportunidad para el mercado. Su penetración y consumo per cápita en España es mucho menor que en otros países (5,11 l. / persona/año vs los18,17 l. de Bélgica o los 10,22 l de Italia) y presenta un 45 % menos de lanzamientos que otras categorías de NARDT (Non-Alcoholic-Ready-to-Drink) (2).

Con una categoría al alza, en 2023 llegó al mercado español Fuze Tea Fusion y en septiembre de 2024 Fuze Tea Sabor Original, con el sabor y el envase de siempre, los que el consumidor ya conoce desde hace más de 30 años. Actualmente, Fuze Tea Sabor Original se presenta en los sabores Limón (bajo en calorías y sin azúcar), Té Verde-Maracuyá, Mango-Piña y Melocotón (solo Canarias). Además, Fuze Tea Fusion cuenta con la variedad Melocotón Hibiscus.

Los formatos en los que se ofrecen las distintas variedades son vidrio retornable, lata, PET y BIB, lo que convierte a Fuze Tea en una bebida muy versátil para cualquier ocasión y perfil de consumidor.

Innovación y momentos de consumo: las palancas para duplicar el valor de la categoría

Tal y como señala Murga, «la categoría de Té RTD tiene una gran capacidad de desarrollo en España y nuestra ambición es duplicar el valor de la categoría para 2030 a través de 2 palancas: el desarrollo de ocasiones clave de consumo, como son las comidas (dentro y fuera del hogar), el snacking o momentos de relax; y la innovación, a través de nuevos sabores, variedades y envases. Todo ello en línea con las nuevas tendencias del consumidor enfocadas al bienestar y la naturalidad». En este contexto, el 82 % de los consumidores actuales busca opciones saludables en este tipo de bebidas (3).

Por ello, siguiendo las demandas del mercado, Fuze Tea apuesta por la variedad de sabores, bajos en calorías o sin azúcar. La marca cuenta, entre su portfolio, con Té Verde-Maracuyá, el sabor con más crecimiento en la categoría; y Mango-Piña, un sabor pensado para el mercado canario pero que, en mayo de 2025, dará el salto a la península y Baleares, ampliando así la oferta a todo el territorio español.

Respecto al perfil de consumidor, «Fuze Tea está enfocado a los jóvenes adultos (entre 18 y 34 años) que aspiran a vivir la vida al máximo, tanto de manera individual como social, viajando, explorando, etc. y buscando la naturalidad. A este público objetivo nosotros lo denominamos 'Apasionados de la vida' y por ello, desde Fuze Tea, queremos ofrecer esos momentos de liberación y de pausa para refrescar sus vidas, aumentando la incidencia de consumo», señala Murga.

Una estrategia comercial para ayudar al crecimiento de la categoría

Para contribuir al crecimiento de la categoría, Coca-Cola ha diseñado una estrategia comercial dirigida a que los consumidores y clientes puedan encontrar Fuze Tea en los principales canales de venta (Alimentación Moderna, Horeca, Hostelería Organizada, Conveniencia, Online, etc.).

Para los canales de Horeca y Conveniencia, con una gran capilaridad en el conjunto del territorio español, más de 360 equipos comerciales se han puesto en marcha en todas las regiones de España, llegando con activaciones especiales a más de 19.600 clientes en los primeros meses del año. En concreto, en el área Sur, en el que se encuentra Murcia, 117 equipos han implementado estas activaciones en cerca de 4200 clientes.

Como parte de esta estrategia comercial en hostelería, Fuze Tea ofrecerá a sus clientes 30.000 kits de activación y alrededor de 8.000 sombrillas para vestir sus terrazas. Gracias a esta labor, tal y como destaca Murga, «hemos logrado que la mayoría de nuestros clientes de Hostelería y de Conveniencia hayan decidido contar con Fuze Tea entre su oferta de bebidas».

Igualmente, tanto en Restauración Organizada como en Alimentación Moderna, Fuze Tea está presente en las principales cadenas de España.

También se está realizando una fuerte apuesta por la presencia en el Canal Online, apoyando a los clientes para que tengan disponible el producto en sus espacios digitales e impulsando espacios de Retail Media, con el objetivo de fomentar pruebas de producto.

Gracias a toda esta capilaridad multicanal, como señala Murga, «estamos consiguiendo que clientes y consumidores encuentren el sabor de siempre en cualquier punto de venta».

Fuze Tea se fabrica en España: 6 fábricas y 20 líneas de producción

CCEP siempre trabaja sus lanzamientos de una manera integral y transversal con el fin de asegurar que los consumidores puedan contar con el producto cuándo y dónde deseen. Es por ello que Coca-Cola involucra a toda la cadena de valor, desde la parte administrativa y comercial a las plantas de producción y distribución. A pesar de ser una marca global con presencia en 90 países, Fuze Tea se produce aquí, en España, con la fórmula y sabor de siempre.

De hecho, actualmente Fuze Tea, como el resto de las marcas de Coca-Cola, se fabrica en las 6 fábricas que la compañía tiene en España (más de 2.000 empleados), destinando un total de 20 líneas a la producción de Fuze Tea. Estas líneas producen de media alrededor de 8.000 litros a la hora de su formato icónico de vidrio retornable.

Para el lanzamiento en España de Fuze Tea Sabor Original ha sido clave la coordinación de todas las áreas del departamento de Supply Chain. Todo ello para asegurar la flexibilidad en la planificación de la producción para adaptarla a los cambios en la demanda comercial en este proceso de lanzamiento.

«Estamos satisfechos con la aceptación que está teniendo Fuze Tea en España en lo que llevamos de este año, tanto por parte de nuestros consumidores como de los clientes. Tenemos el convencimiento de que al ampliar la oferta disponible para los consumidores conseguiremos impulsar todavía más el crecimiento de la categoría», apunta Javier Murga.

(1). Este cálculo está basado en la información aportada por NIQ a través de su Panel de Detallistas en el mercado de Refrescos durante el periodo YTD S08'25, en España (Copyright © 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.).

(2). Euromonitor Mat Q3'23 & Foresight Strategy.

(3). Health & Wellbeing: GNPD. / Naturalness: 'The future Company Webu Top 4 Countries (DE/GB/FR/SP). / RTD Tea for Health and Balance: Streetbees NACB.