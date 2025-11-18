Campoés, referentes y embajadores de «una forma de hacer agricultura única»

Ofrecen soluciones técnicas que garantizan un cultivo sano, productivo y seguro tanto para el agricultor, como al consumidor final, apostando por una «agricultura cercana, sostenible y productiva»

Calidad, compromiso sostenible y eficiencia son las claves que explican el éxito de la propuesta de Campoés, empresa especializada en insumos para la agricultura, asesoramiento personalizado al sector, monitoreo y análisis de plagas y enfermedades. La experiencia y cualificación de sus técnicos permite a la empresa conocer con exactitud el momento en el que hay que actuar sobre el terreno, lo que junto a la suelta de fauna auxiliar en el momento óptimo garantiza cultivos sanos y productivos.

Campoés acude a HortiFruit para mostrar a profesionales y visitantes las fortalezas competitivas de la compañía en un sector en constante evolución. «Somos especialistas en la sanidad de los cultivos, garantizando una producción sana y segura», aseguran los responsables de la empresa, que consideran que «Hortifruit es una oportunidad para compartir con nuestros proveedores, amigos y clientes nuestra particular visión para enfrentarnos a los retos y amenazas actuales».

Campoés es garantía de seguridad alimentaria y calidad de los frutos, una compañía que ha demostrado estar preparada frente a las exigencias que demanda el mercado actual. «Nuestro trabajo es de garantizan un cultivo sano, productivo y seguro tanto para el agricultor como al consumidor final. Por ello, creemos que una agricultura de calidad pasa por una agricultura cercana, sostenible y productiva», aseguran.

Campoés es consciente de que la Región de Murcia es privilegiada por su clima excepcional y por una forma de hacer agricultura que es referencia a nivel mundial. Pero detenerse ahí sería un error, de ahí que la compañía apueste por la formación continua al ser esta la única forma de evolucionar y adaptarse a los constantes cambios que experimenta el sector, incluso marcando tendencia.

De hecho, el equipo técnico de Campoés analiza y valora el cultivo a través de su programa 'Tu aliado'. Con los resultados obtenidos hace frente a nuevos retos y oportunidades que les presentan. Por eso es tan importante su participación en HortiFruit, porque acerca a la compañía a un mundo de grandes ideas y profesionales del sector, a través de charlas y mesas redondas. «Para nosotros es imprescindible valorar y hacer uso de las herramientas disponibles para hacer frente a las demandas actuales, con el objetivo de seguir posicionándonos como referentes y aliados de una forma de hacer agricultura única», aseguran.

Más de 25 años de experiencia avalan a un equipo formado por ingenieros y técnicos especialistas en cada área concreta y cultivo. Así, cuentan con especialistas en productos, ensayos, agricultura ecológica, agricultura regenerativa y distintos tipos de cultivos, lucha integrada de plagas, fauna auxiliar, áreas verdes y tecnología de precisión.

Son los técnicos de campo, agricultores, cooperativas, grandes fincas, semilleros y áreas verdes los clientes que en mayor medida han sabido ver las ventajas de ponerse en manos de Campoés, precisamente por su eficacia a la hora de proponer soluciones eficientes a cada problema específico planteado.

«Los avances logrados nos ayudan a crecer cada día. Contar con herramientas útiles nos permite ser más rápidos en nuestras respuestas. Y a pesar de la escasez de agua, el cambio climático y la entrada masiva de productos de otros países, el sector hortofrutícola murciano ha demostrado ser capaz de producir más con menos herramientas», aseguran.

