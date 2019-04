Astrade, mucho más que una asociación OPINIÓN Tengo un hijo con TEA y soy presidente de Astrade, asociación sin ánimo de lucro para la atención de personas con trastornos del espectro autista de la Región de Murcia, declarada de utilidad pública JORGE PASTOR NÓBREGAS Presidente de Astrade Jueves, 18 abril 2019, 03:24

Tengo el honor de representar a más de 600 personas diagnosticadas de TEA y a sus respectivas familias y me gustaría acercar a la sociedad murciana la problemática actual que supone este trastorno y la aportación que Astrade genera en beneficio de nuestra Región.

No deja de sorprenderme que haya personas que piensen que este tipo de asociaciones no dejan de ser 'pedigüeñas' en beneficio propio y me descorazona si estas personas tienen responsabilidades políticas, ya que deben saber todos ustedes que es al contrario, ya que generamos riqueza en el entorno en donde nos ubicamos, no solo por los puestos de trabajo directos que creamos, sino por todo el movimiento económico que movemos, devolviendo a la sociedad con creces lo que recibimos de ella.

¿Se imaginan ustedes si todas las personas 'dependientes' no tuviesen un lugar donde poder recibir los servicios necesarios para que tanto ellos como sus respectivas familias pudiesen incorporarse al mercado laboral y colaborar con sus impuestos para disfrutar de una sociedad mejor? Les aseguro que tendríamos un país paralizado.

En nuestro día a día, con todas las obligaciones y responsabilidades que conlleva sacar adelante a nuestras familias, no nos llega la información necesaria sobre la continua evolución de casos diagnosticados de TEA tanto a nivel mundial, nacional y regional y les aseguro que pone los 'pelos de punta'.

La última estadística dice que de cada 59 nacimientos uno es autista (TEA) y solo en nuestra Comunidad se superaran los 350 diagnósticos anuales. Como comparativa les podemos confirmar que solo en Astrade durante el primer trimestre del 2018 se diagnosticaron 48 casos y en el primer trimestre del 2019 nos hemos ido a los 71.

No hay explicación científica del por qué se produce este trastornotorno y eso nos impide poner los medios necesarios para evitar el incremento de casos con TEA.

¿Cómo se cura? No tiene cura. Un autista será siempre autista. Es muy importante diagnosticarlo en los dos primeros años de vida, ya que nos permitiría poder ayudarle a progresar y facilitarle una vida lo más digna posible y poder ofrecer a su familia todos los servicios y ayuda posible desde el primer momento, ya que no hay dos autistas iguales. Son todos diferentes, de ahí la importancia de ser tratados por especialistas y profesionales del TEA.

Dos palabras irrenunciables para cualquier asociación con personas 'dependientes' que además dan nombre a la Federación que compartimos con otras asociaciones compañeras que llevan más de 35 años luchando por las personas con discapacidad intelectual.

En Astrade somos especialistas en el tratamiento de personas con TEA y somos un referente a nivel nacional que colabora con otros países en exportar nuestros métodos a través de nuestros servicios técnicos y terapeutas, que son demandados por su alta cualificación y profesionalidad, a parte de por su experiencia.

Fuimos pioneros instaurando el apoyo a personas con TEA durante todo su ciclo educativo en colegios ordinarios, facilitando la integración con el resto de niños neurotípicos que facilitaba la mejoría e interacción social y, no menos importante, la comprensión de sus compañeros desde una edad temprana que evitara en el futuro los casos de 'bulling', acoso y menosprecio.

Trabajamos desde el inicio a formar a las familias de las personas con TEA con diferentes escuelas de enseñanza a convivir con un autista, ya que es una situación desconocida para la mayoría.

Estamos diseñando la implantación de Unidades Integradas en la Comunidad en toda la geografía de nuestra Región para dar una salida a estas personas en su edad adulta, así como la instauración futura de viviendas tuteladas y una interminable lista de actividades y estudios dirigidos al bienestar de todas las personas con TEA y sus familias.

Y por favor, no olviden que nadie está libre de que tarde o temprano tengamos una persona cercana a nosotros que pueda ser TEA.