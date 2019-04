Aspramur fomenta la cultura preventiva para reducir la siniestralidad laboral El presidente, Fernando Palazón, en la asociación. Aspramur Informa y asesora de las novedades en esta materia, atendiendo las propuestas e inquietudes actuales de sus asociados LYDIA MARTÍN. Murcia Jueves, 25 abril 2019, 01:36

Aspramur representa a los servicios de prevención ajenos de riesgos laborales de la Región de Murcia. Nació en el año 2001, ante la imperiosa necesidad de fomentar la cultura preventiva en la zona y con el claro propósito de reducir la siniestralidad laboral, así como desarrollar una estrategia empresarial común para el desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que consiguiera una adecuada interpretación de criterios de conformidad, entre otros aspectos.

De esta asociación forman parte aquellos servicios de prevención ajenos, acreditados definitivamente por la Autoridad Laboral, caracterizados por la legalidad, seriedad y honestidad que exige el código deontológico de la agrupación, de los cuales los más representativos en el sector por su profesionalidad y trayectoria son Prevemur, Prilanor, Sinac, Premedi, Semusad, Prefor Salud, Insamaz OTP, Estudios Técnicos y Europrev.

A estos les ofrece tanto información como asesoramiento especializado en las novedades en materia de prevención de riesgos laborales, atendiendo propuestas e inquietudes de los asociados. Además, emplea un escudo de protección contra esas agresiones no deseadas que de defenderlas individualmente, sería prácticamente imposible; representa y defiende los intereses colectivos de los servicios de prevención ante las administraciones públicas; ofrece condiciones preferentes en la contratación con diversos proveedores, y fomenta la colaboración entre los propios servicios de prevención asociados. Una de sus acciones más destacadas son los planes y estrategias que ofrecen a sus clientes para reducir la siniestralidad laboral, enseñando al trabajador lo más importante: volver a casa sano y salvo.

Incluye programas orientados a la seguridad vial y enfermedades profesionales

Aspramur, como asociación patronal integrada en Croem, está presente en todos los foros donde se hable de prevención. Es miembro del Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia (CASSLA) y ha colaborado en la estrategia de Seguridad y Salud Laboral de Murcia para el periodo 2019-2022.

En la actualidad, Aspramur está inmersa en potenciar programas de salud. En Ergonomía e Higiene postural, incluye tanto programas de estiramientos adaptados a los puestos de trabajo en los que los empleados aprenden técnicas de estiramiento y calentamiento a la vez que mejoran la propia conciencia corporal y su bienestar, como talleres de manipulación manual de cargas, pensado para los puestos que requieren cargar peso o realizar movimientos repetitivos. En este último, los empleados aprenden los patrones de movimiento adecuados así como ejercicios específicos para prevenir lesiones.

Por otro lado, está la Promoción de la Seguridad Vial. Debido a que más de la mitad de los accidentes laborales en España se producen en trayectos de ida o de vuelta al trabajo (in itinere) o accidentes in misión y que no se trata de algo casual, sino que ocurren por una causa, desde Aspramur proponen la implantación de un Plan de Seguridad Vial en las empresas.

Esto se completa con el programa de Enfermedades Profesionales y Reconocimientos Médicos, ya que otro de sus objetivos específicos es promover la vigilancia de la salud, una herramienta preventiva para evitar y/o prevenir enfermedades profesionales, siempre y cuando el trabajador preste su consentimiento al reconocimiento médico ya que de no ser así, no se podrán prevenir dichas enfermedades.

Los beneficios que aportan estos programas a los trabajadores son claros: implementan acciones saludables que obtienen una clara disminución del absentismo laboral y mejora del ambiente de trabajo, aumentando la productividad y el bienestar entre los empleados, así como mejorar el ambiente psicosocial.

«Desde Aspramur luchamos para que las empresas fortalezcan la integración de la cultura preventiva en todas las fases y procesos de producción, sea cual sea la forma de organización de sus recursos preventivos eligiendo, si optan por acudir a servicios de prevención ajenos, por aquellos que cuenten con una calidad y una experiencia contrastada, huyendo de ofertas de operadores de dudosa credibilidad y solvencia», apunta el presidente de Aspramur, Fernando Palazón.