Alejandro Monzón recibiendo el premio de Eduardo Baamonde. Anecoop
Anecoop recibe en su 50 aniversario el premio Fedacova a la internacionalización

Murcia

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:57

En su 50 Aniversario, Anecoop, primera empresa hortofrutícola del Mediterráneo, ha recibido el Premio a la Internacionalización de Fedacova (Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana), en una gala celebrada en la Fundación Bancaja de Valencia.

Durante el acto de entrega, el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, recibió este galardón de manos del presidente de Grupo Cajamar, Eduardo Baamonde. En su intervención, mostró su agradecimiento por este premio indicando que «es un honor que una Federación empresarial que representa a toda la cadena de valor del sector agroalimentario, reconozca el trabajo y el esfuerzo de todos los que formamos y han formado parte de Anecoop en nuestros 50 años de trayectoria». Alejandro Monzón hizo un breve balance sobre la actividad de la entidad manifestando que «la internacionalización es una de las fortalezas de nuestra organización desde sus inicios».

