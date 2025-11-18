Alcarràs Bioproductors da respuesta a un mercado que demanda fertilizantes orgánicos

La sociedad agraria presentará en Hortifruit su importante gama de biofertilizantes (compost) 100% bovino y ecológicos; en formatos polvo tanto a granel, como en big-bag o sacos y pellet en big-bag o saco

El compromiso con la sostenibilidad es el motor de Alcarràs Bioproductors, sociedad agraria de transformación impulsada por alrededor de 150 familias ganaderas con el objetivo de gestionar las deyecciones ganaderas y transformarlas en biofertilizantes y energía renovable; una iniciativa colectiva que promueve la economía circular dando un impulso a la economía local y social de la zona.

Alcarràs Bioproductors es consciente de la importancia de participar en encuentros como HortiFruit, feria a la que acude para promocionar su importante gama de biofertilizantes (compost) 100% Bovino y ecológicos; en formatos polvo tanto a granel, como en big-bag o sacos y pellet en big-bag o saco.

La gama de biofertilizantes que comercializa esta sociedad agraria ofrece rasgos diferenciales muy apreciados en el sector, al tratarse de un compost 100% procedente de estiércol de bovino junto con fracción vegetal procedente de restos de poda de árboles frutales y jardinería. De hecho, el producto está registrado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para agricultura ecológica y los estándares de calidad y trazabilidad están certificados por el CAEE y ECOCERT.

Otra cualidad destacada de esta gama de biofertilizantes (compost) es su alto contenido en materia orgánica (60% aproximadamente), así como su contenido significativo en nutrientes (Nitrógeno-Fósforo-Potasio) NPK 3-3-5 y su relación C/N (14%). «Todos estos aspectos hacen que nuestro producto tenga un elevado interés en zonas donde las tierras requieren materia orgánica para mejorar su estructura, retención de agua, nutrientes y mejorar la disponibilidad de estos para los cultivos (árboles, plantas,...)», aseguran los responsables de Alcarràs Bioproductors, que recuerdan que esta gama de biofertilizantes también resulta interesante como fuente de nutrientes (NPK) para aquellos agricultores que se dedican a la agricultura ecológica o a la agricultura convencional pero deciden aplicar fertilizante orgánico.

La versatilidad, funcionalidad y efectividad del producto comercializado hace que la cartera de clientes que acude a Alcarràs Bioproductors vaya en aumento, especialmente entre los agricultores que necesitan cubrir las carencias en materia orgánica del suelo de cultivo o bien tienen la necesidad de aportar nutrientes para el cultivo con fertilizante orgánico.

Esta sociedad agraria valora muy positivamente los avances logrados en los últimos años y la respuesta del mercado. De hecho, en los dos últimos años, Alcarràs Bioproductors ha visto doblada su capacidad de gestión de las deyecciones ganaderas pasando de unas 26.000 tn/anuales a 57.000 tn/anuales, lo que significa que han doblado la producción de biofertilizantes para dar respuesta a las necesidades de un mercado que cada vez más demanda fertilizantes orgánicos.

