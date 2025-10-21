Abierto el plazo para inscribir a las empresas en el nuevo 'Quién es Quién'

El mayor directorio empresarial de la Región de Murcia inicia la campaña para que las compañías de la Región de Murcia actualicen sus datos o los añadan para aumentar su visibilidad

La doctora en Periodismo y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales Constanza García, de Telefónica, durante su ponencia en la presentación de la cuarta edición de 'Quién es Quién', en Odiseo.

La quinta edición de 'Quién es Quién' ya ha entrado en fase de edición para recopilar toda la información actualizada de las pymes y grandes empresas de la Región de Murcia y reunir nuevas opiniones de expertos. El nuevo número de la mayor red de contactos empresariales de la Región de Murcia saldrá a la luz a principios de 2026, gracias a la producción conjunta y coordinada de LA VERDAD y ENAE Bussines School, que vuelven a unirse tras la buena acogida de las ediciones anteriores.

'Quién es Quién' inicia hoy la campaña 'Inscribe tu empresa' con la finalidad de que todas las entidades de la Comunidad Autónoma que quieran estar en este directorio empresarial tengan su oportunidad. Para ello, solo tienen que acceder a la página web www.quienesquien.laverdad.es, comprobar que ya están inscritas y consultar los datos disponibles (nombres y apellidos de los máximos responsables del equipo directivo, dirección, correo electrónico y web). En el caso de no aparecer en el fichero, solicitar que se añada esta información, rellenando los campos habilitados, a través del mismo portal.

En esta quinta edición, 'Quién es Quién' ha rescatado dos apartados con información de interés de las empresas inscritas: la facturación del último ejercicio y el número de empleados. Además, ha creado un nuevo campo, el de activos de las compañías, para demostrar la fortaleza y dinamismo de la economía regional. La campaña 'Inscribe tu empresa' también pone el acento en revisar y añadir estos tres últimos campos para que todos las cifras y datos recogidos se publiquen con el máximo rigor. Sin duda, LA VERDAD y ENAE están intensificando los esfuerzos y recursos para verificar el contenido de los registros y las opiniones de los expertos.

Puesta de largo

El viernes 30 de enero tendrá lugar en Murcia la presentación oficial de la quinta edición de 'Quién es Quién'. El encuentro concitará a una nutrida representación del mundo empresarial, político, económico, social y cultural de la Región de Murcia, y donde se repartirán ejemplares a todos los asistentes. El domingo 1 de febrero, este directorio de empresas se entregará de manera gratuita a los lectores con la compra del diario LA VERDAD.

'Quién es Quién' se vertebra en dos formatos. La edición de papel, además de entregarse entre los invitados al acto de presentación y a los lectores de LA VERDAD de forma gratuita, también se distribuirá a las administraciones públicas, instituciones, centros de negocios y asociaciones empresariales de la Región de Murcia, para dar más visibilidad y un mayor alcance a todas las empresas representadas.

La versión digital, con toda la información al completo, estará disponible en el portal www.quienesquien.laverdad.es para su consulta 24/7. Además, la web de LA VERDAD habilitará un acceso directo para que los lectores lleguen al directorio empresarial de manera más sencilla y ágil.

Un ecosistema aunado

'Quién es Quién' tiene el compromiso de reunir en un mismo espacio a una red empresarial con más de 1.800 empresas de la Región de Murcia, entre ellas un amplio listado de negocios de nueva creación.

El directorio está categorizado en 21 sectores de actividad, que son: Administración pública; Agricultura, acuicultura, ganadería y otros; Asesorías, consultorías y auditorías; Asociaciones y fundaciones; Automoción; Banca, servicios financieros y empresas aseguradoras; Comercio y distribución; Cultura, deporte y ocio; Empresas de servicios y auxiliares; Energía e infraestructuras; Formación, educación y escuelas de negocio; Industria agroalimentaria; Industria y fabricación; Industria química y farmacéutica; Inmobiliarias, construcción y auxiliares de construcción; Innovación, tecnología y telecomunicaciones; Logística y transporte; Medios de comunicación, agencias de publicidad e imagen; Sanidad, salud y bienestar; Suministro y gestión del agua, y Turismo y restauración.

Cada sección se abre con una tribuna de opinión firmada por un experto en el sector y continúa, en las siguientes páginas, con un listado de las empresas que lo forman, incorporando espacios destacados con las marcas más punteras, incluyendo descripciones, imágenes y logos. A esto se suman las firmas de apertura, con artículos del presidente regional Fernando López Miras; la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y el director de LA VERDAD, Víctor Rodríguez, entre otras personalidades.