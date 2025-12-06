El nacimiento del belén de Cartagena se traslada a las salinas Entre las novedades están también las reproducciones de las Puertas de Madrid, del Teatro Circo Apolo, del Barrio del Foro, las Canteras romanas y un homenaje a los bolos cartageneros

El belén municipal fue inaugurado este sábado en la plaza San Francisco ante un numeroso público que fue testigo de las muchas novedades que estrena este año. Entre las más destacadas está la escenografía del nacimiento, que se traslada a las salinas de Marchamalo con el molino salinero incluido.

Este belén, que recoge escenas desde la Anunciación hasta la llegada de los Reyes Magos al portal de Belén, cuenta con unas 700 piezas seleccionadas y elaboradas por las asociaciones de belenistas de Cartagena y Fuente Álamo, que han sido las encargadas de su montaje y escenografía.

Como novedad este año también incluye la reproducción de las antiguas Puertas de Madrid, el Teatro Circo Apolo de El Algar convertido en bodega, así como réplicas de Villa Milagros y del barrio del Foro Romano. Cuenta además con un homenaje a los bolos cartageneros, que han sido declarados recientemente Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, presidió la inauguración, que incluyó la actuación del coro de niños del colegio Virgen del Carmen. Arroyo destacó la incorporación de la ruta de los belenes a la programación navideña, que este año cuenta con 24 instalaciones, entre ellas el belén municipal, el nuevo, a tamaño real, de las Puertas de Madrid, junto al de la plaza de España y el del Palacio Consistorial, así como otros ubicados en barrios y diputaciones.

«La tradición belenista forma parte de nuestra cultura y queremos que todos puedan conocerla y disfrutarla. Por eso, vamos a seguir apostando por esta costumbre», comentó.

Por su parte, el artesano Salvador Navarro, que se ha hecho cargo de la escenografía y montaje del Belén Municipal, destacó «la apuesta del Ayuntamiento por los belenes y, en concreto, por éste, en el que hemos trabajado para que lo disfruten todos y reconozcan en él a Cartagena».

