Éxtasis flamenco en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia con el estreno del espectáculo que llevará el Cante de las Minas por todo el mundo

El Auditorio regional Víctor Villegas de de Murcia se transformó este sábado en sede especial del Festival Internacional del Cante de las Minas con el ... estreno de un espectáculo que girará por toda España, titulado 'Festival Cante de las Minas', apoyado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes. Un viaje al alma flamencade diez artistas, entre los que se encuentran los ganadores de la última edición del festival internacional unionense.

La bailaora Salomé Ramírez (Premio Desplante 2025), pura raza y genialidad; el bailaor Matías Campos (Premio Desplante Juvenil), el cantaor Gregorio Moya (Premio Lampara Minera 2025), y el pianista José Carlos Esteban-Hanza (Premio Filón Minero 2025, y sobrino de Tomatito) tomaron con una exquisita disposición el escenario en una exhibición de garra, sensibilidad y salvaje talento ante un público deseoso de ser impresionado. Un inicio de gira redondo que congregó en Murcia a aficionados al flamenco de varias generaciones.

Ostalinda Suárez (segundo premio dentro de la categoría Filón de Oro con su mágica flauta), Toni Abellán (único finalista en la categoría de guitarra del 64º Festival Internacional del Cante de las Minas y reciente ganador del Festival de Hospitalet), Álvaro Mora (Bordón Minero del Festival de Cante de las Minas de La Unión en 2022), Anabel Rivera (versátil intérprete de alegrías, tientos, bulerías, tangos, cantiñas y fandangos), Manu Soto («un obrero del arte», como se suele llamar, de la saga de los Sordera, ahijado y sobrino de José Mercé) y el bailaor flamenco Juan Ogalla, un gran maestro gaditado afincado en Alhama de Murcia, como artista invitado, completaron el programa de esta impecable velada que reflejó la multiplicidad de un arte como el flamenco, que la Unesco incluyó en 2010 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, hace ya 15 años.

Juan Ogalla, Salomé Ramírez y Gregorio Moya, en distintos momentos de la velada flamenca. Kiko Asunción / Agm

Este evento de la productora SO-LA-NA Entertainment, que persigue en sus propuestas la singularidad, la brillantez y la autenticidad del flamenco, cuenta con el aval de la Fundación Cante de las Minas de La Unión y es, según Aurelio Solana, presidente de SO-LA-NA, compañía referente en la creación de espectáculos exclusivos, una celebración del flamenco en su estado más puro. El Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) apoyó esta velada cediendo el espacio.

Los ganadores de la última edición de uno de los festivales más emblemáticos de la Región de Murcia, como es el Festival Internacional del Cante de las Minas, contribuirán con esta propuesta, que se llevará a muchos otros lugares dentro y fuera de España a promocionar esta cita cultural ineludible en la programación estival.

El consejero de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, Víctor Javier Marín Navarro, recordó en su intervención a los viejos mineros de Mazarrón, entre los que se encontraba su abuelo, que cantaban tarantas y mineras que ya entonces se bordaban en La Unión.

«Este acontecimiento, la gala del Festival Internacional del Cante de las Minas, marca un antes y un después en la vida cultural de nuestra región, y se presenta en el Auditorio regional, auténtica catedral también de las artes escénicas de toda la Región de Murcia», afirmó el consejero de Educación, quien consideró que llevar el arte y el alma de La Unión al corazón de Murcia «es un gesto que fortalece nuestro patrimonio común».

Marín insistió en que el Festival de La Unión es historia, identidad y memoria de un pueblo, «y patrimonio de todos los murcianos». Saludó a las instituciones y aficionados que apoyan este arte como forma de entender la vida.

El consejero citó que el flamenco, como toda manifestación cultural, es también una escuela de valores, pues a través del esfuerzo y la disciplina, además del talento, de la valentía para innovar y del respeto a la tradición, se consiguen las metas soñadas y el éxito. «Eventos como este ofrecen a nuestros jóvenes modelos de esfuerzo, excelencia y autenticidad artística».

Incorporar el flamenco a los entornos educativos es preservar esta riqueza cultural, añadió, y una forma de descubrir por vez primera el impacto artístico del flamenco para las más jóvenes generaciones.

«Nadie organiza más espectáculos flamencos»

El presidente de la Fundación Cante de las Minas y alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, empeñado en dotar al festival de un verdadero carácter internacional, señaló en la presentación de esta gala que «esta cultura es nuestra, de la Región de Murcia, estos cantes son patrimonio de la humanidad desde hace 15 años gracias también a la Región de Murcia».

Zapata valoró la implicación de SO-LA-NA Entertainment en este evento, pues, citó, es la primera productora de flamenco a nivel mundial: «Sí, se dice pronto, pero nadie organiza más espectáculos en todo el mundo que SO-LA-NA, una empresa de nuestra tierra que nació en el Festival del Cante de las Minas y esto nos lleva de orgullo».

Esta gira que arrancó en Murcia este sábado, según el alcalde de La Unión, debe llegar a «muchos de los más importantes teatros de España». El espectáculo utiliza la misma escenografía que se puede ver en el Antiguo Mercado Público de La Unión, obra del artista unionense Esteban Bernal, que refleja el contorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y el espíritu del festival, compuesta de sacos provenientes de todo el mundo, tiznados, tintados, cosidos, pulidos... uno a uno que conforman la representación de la tierra que acoge el festival flamenco más mediático del mundo.