El CAVI atiende a 2.501 víctimas de violencia de género en Cartagena en lo que va de año En el último mes han sido 37 las mujeres que han acudido por primera vez al servicio, donde se les presta asesoramiento jurídico y psicológico

A escasos dos meses para finalizar el año, el Centro de Atención especializada para mujeres víctimas de Violencia de Género (CAVI) ha atendido a 2.501 personas, de las cuales 318 han sido en el mes de octubre. «Sólo en el último mes, se ha atendido por primera vez a 37 víctimas de violencia de género. Que entren mujeres nuevas significa que nuestro mensaje está calando. Que ante la duda se asesoren y sepan que cuentan con este servicio. También hemos detectado que cada vez vienen más menores de 30 años y cuentan con una psicóloga para estos casos», afirmó la concejala de Igualdad, Cristina Mora.

Pero no sólo aumenta el número de mujeres jóvenes, también lo hace el de mayores de 60 que empiezan a darse cuenta de que han normalizado comportamientos que no lo son. «Estamos trabajando para que cada vez se visibilice más el problema y facilitar el acceso al servicio del CAVI. El perfil es muy diverso. También hemos detectado que se ha producido un deterioro de la salud mental y hay patologías y trastornos mentales más graves derivados de haber padecido violencia machista durante muchos años», comentó la responsable del servicio de Igualdad, María José Mercader.

El refuerzo del CAVI, conformado por siete profesionales, también incide en el aumento de los casos atendidos. «Sube la atención como consecuencia del trabajo que estamos haciendo, encaminado a concienciar, prevenir y difundir porque tenemos un equipo de profesionales de mucho peso», indicó Mercader.

El trabajo de estas profesionales sólo termina cuando la víctima se siente preparada para salir de la relación de maltrato y continuar con su vida.

Actividades para el 25N

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, la Concejalía ha preparado una serie de actividades, que tendrán su acto central el 25 de noviembre. «Estaremos en la calle el 25N a las 12.00, se leerá un manifiesto y haremos una performance en colaboración con Ápices, que ha preparado unas flores para honrar a las 40 mujeres que fallecieron el año pasado. Además, a lo largo de este mes al CAVI llegan muchas demandas formativas y vamos impartir varios cursos con entidades y asociaciones. Entre ellas la del día 29 que es de defensa personal, una de las más demandadas por las chicas más jóvenes», comentó Mercader.

Por su parte, la concejala explicó que «la violencia no empieza con el golpe, empieza muchísimo antes con el mensaje que la normaliza. Este año queremos poner el foco en la música y queremos lanzar una reflexión: ¿Qué estamos diciendo cuando repetimos determinadas letras?. Porque la música tiene el poder de reforzar estereotipos o de destruirlo, fomentar la desigualdad o el respeto. Apostamos por la igualdad como valor cultura, para que los jóvenes puedan construir relaciones sanas, basadas en el respeto. Frente a las letras sexistas, elegimos la igualdad».