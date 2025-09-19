El AMPA del colegio de Los Belones en Cartagena reclama medidas urgentes contra el calor Los padres han reunido dinero para instalar aires acondicionados en las aulas pero, aseguran, las administraciones no se lo permiten

Eva Cavas Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:50 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

El calor está causando estragos en este inicio del curso y, en el caso del colegio San Isidro de Los Belones, ha llegado a superar los 33 grados en algunas aulas. Esta situación ha llevado a la dirección del centro a suspender las clases a las 11.30 de la mañana durante tres días y a los padres a organizar una protesta a las puertas del colegio para reclamar que se adopten medidas urgentes.

Antonio Gómez es a la vez presidente del AMPA del colegio de Los Belones y de la Federación de Madres y Padres de Alumnos de Cartagena y comarca (Fampa) y en la mañana de este viernes aseguró que «tenemos vídeos en los que se puede ver cómo se derriten las ceras en clase. Hace falta voluntad política para que se permita instalar aires acondicionados en el centro ya. Pedimos que prioricen el derecho de nuestros hijos a recibir la enseñanza obligatoria». Gómez incidió en que «agradecemos la decisión que ha tomado el equipo directivo del centro para velar por sus trabajadores, amparados por la norma que rige los derechos de los docentes. Lo que nos sorprende es que los trabajadores tengan más derechos reconocidos que nuestros hijos».

Otra de las madres que se manifestaron en la puerta del centro informó de que éste es un problema recurrente con el que llevan lidiando más de dos años «y no nos hacen caso. El otro día se desmayó una profesora y también una niña. Cada vez hace más calor y nadie nos da soluciones, parece que tiene que pasar algo más grave para que se tomen medidas. Tenemos el dinero para poner split en las aulas y no nos dejan ni siquiera poner pingüinos», comentó Vanesa.

Sobre la instalación de aparatos de aire acondicionado habló también el presidente del AMPA, quien manifestó que el aula prefabricada que hay en el centro cuenta con climatización. «Por qué ese aula, que viene directamente de la Consejería sí puede tener aire y en las demás no se pueden poner. Tendrán que hacer una excepción a la norma porque es un problema que todos tenemos claro que no va a mejorar solo», afirmó.

También el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Belones, Pedro Saura, acudió para apoyar a los padres y, en su papel de abuelo, reclamar también que solucione este problema. «Es increíble que, después de tanto tiempo, sigamos así. Es tercermundista. Están atacando al más débil, que son nuestros hijos y nietos. Este problema no es nuevo para nadie».

Junto a los padres y madres estuvo también María Clemente, del sindicato de educadores AMPE, quien aseguró que «estamos defendiendo las condiciones de trabajo de los profesores, pero también las de los alumnos. Que se climaticen ya las aulas, que pongan soluciones y se creen protocolos para que se puedan adecuar los horarios a cada situación. Esto pasa todos los años, no ponen aire porque el sistema eléctrico no aguanta, pues que lo cambien porque para otras cosas sí hay dinero. Según la norma, la temperatura de las aulas debe estar entre 17 y 27 grados y no se está cumpliendo».

Los miembros del AMPA reclamaron también a los sindicatos que «denuncien la situación y se hagan inspecciones para ver en qué condiciones están trabajando los docentes en muchos centros de esta Región».

En referencia a la inspección de trabajo se pronunció también la diputada socialista Carmina Fernández, que acudió al centro junto con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Manuel Torres. «Vamos a presentar una denuncia a la inspección de trabajo por las condiciones laborales de los docentes y también vamos a pedir la comparecencia del consejero de Educación para que explique por qué no se ha cumplido la moción que aprobamos el pasado mes de julio en la Asamblea Regional, para climatizar los centros de forma urgente».

También el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, y los concejales Mercedes Graña y Juan José López, estuvieron apoyando a los padres y madres del centro. «A penas llevamos dos días de clase y tenemos a dos colegios protestando, cuando llegue diciembre tendremos todos los centros de la Región paralizados. Les están dando bajadas de tensión a maestros y alumnos por el calor. Esto no puede ser», indicó Graña.

El concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, aclaró que «la climatización de los centros, la eficiencia energética y cualquier obra nueva o inversión nueva que se realice en los colegios es de competencia autonómica. Desde los ayuntamientos hacemos actuaciones de mantenimiento ordinario así como obras de reparación, mejora o adecuación de lo ya existente».

Sobre la imposibilidad de que el AMPA instale aparatos de aire en el centro, el edil aclaró que «no hay norma que se lo impida. Si bien la norma es clara y exigente. La normativa RITE establece que las instalaciones de calefacción o climatización en los centros educativos requieren sistemas de ventilación y renovación del aire adecuados, lo que encarece mucho la instalación. Por lo que si algún AMPA o centro quiere instalar sistemas de climatización, lo que nosotros exigimos, como 'mantenedores' de esos centros, es que se cumpla estrictamente con la norma y que el centro tenga la potencia eléctrica suficiente. Nosotros velamos por el correcto funcionamiento de los centros y todo lo que en ellos se desarrolla, conscientes de que no podemos hacer inversiones en aparatos, sistemas o instalaciones nuevas, sino mantener o reparar lo existente».

Temas

Cartagena

Educación