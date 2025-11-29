Lorca enciende la Navidad a ritmo de jazz y con danza vertical Dos hadas se descolgaron de la torre de San Patricio, a 50 metros de altura, antes de que se iluminara el gran árbol que preside la plaza de España

Inma Ruiz Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:21 | Actualizado 21:52h. Comenta Compartir

La magia de la Navidad llegó este sábado a la plaza de España en forma de hadas que realizaron una arriesgada acrobacia aérea, bailarinas, fuegos artificiales y sonido de villancicos al ritmo de jazz, en el espectáculo 'El origen de la luz'. Miles de personas se arremolinaron alrededor del gran árbol luminoso de 22 metros de altura para presenciar el encendido oficial de sus 40.000 bombillas y con ellas, las de todas las guirnaldas que decorarán estos días las calles del centro de la ciudad, barrios y pedanías. Una corte de zancudos se adentraron en la plaza de España por la calle Santiago y recorrieron el carrerón de la antigua colegiata de San Patricio, mientras bailarinas situadas en los balcones de la plaza daban paso al vistoso espectáculo de danza vertical. Dos hadas descendieron de la torre campanario del templo, desde una altura de 50 metros, mientras interpretaban la pieza 'Voló', en la que fusionaron la acrobacia aérea con la delicadeza de la danza.

La luz que creó el hada llegó hasta el balcón principal de las salas capitulares de la iglesia en el que se accionó el botón del encendido de las luces. El encargado de hacerlo, junto al alcalde, Fulgencio Gil, fue el joven piloto de karting lorquino Pablo Segura. «Es un ejemplo por su capacidad de sacrificio, superación, determinación y de no rendirse nunca», dijo de él Gil.

La fiesta continuó con la banda de música en directo Christmas Jazz Band & José Blaya, con un repertorio que incluyó versiones modernas de villancicos tradicionales, standars de jazz adaptados a la Navidad y temas propios. Fue, junto a los fuegos artificiales el colofón para el arranque de la Navidad en pleno casco histórico. La plaza de España será un año más uno de los principales escenarios de la Navidad con actuaciones musicales en los 'tardeos' de Nochebuena y Nochevieja y la fiesta de las uvas para dar la bienvenida al nuevo año.

Completan la decoración en calles y plazas del casco urbano y pedanías 39 árboles luminosos de distintos tamaños realizados por alumnos y monitores de las escuelas taller del Ayuntamiento. También se han realizado de forma artesanal los adornos navideños instalados en el monumento al procesionista, que recrea un pueblo nevado con casitas, guirnaldas y globos aerostáticos. Además, el Ayuntamiento ha cultivado 6.100 flores de pascua, que ya están siendo trasplantadas en espacios públicos, 500 de ellas en la fuente del Óvalo.

Temas

Navidad

Lorca