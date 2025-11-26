Un haz de luz de dos kilómetros de altura permitirá ver el encendido del árbol de Navidad desde la huerta de Murcia Los niños de Aladina, acompañados por el matrimonio Gere, accionarán el interruptor para dar paso, después, a una sesión musical del DJ Carlos Jean

Un haz de luz con una proyección de dos kilómetros de altura para que el encendido del gran árbol de la Circular se vea desde toda la huerta de Murcia. Esta será una de las grandes novedades este año del acto de encendido, que se celebrará este viernes 28, de este evento decorativo, convertido ya casi en un símbolo de la Navidad murciana. Este efecto visual se logrará gracias a 65 cañones de luz, que llegarán acompañados de otros efectos especiales y luces láser para completar un gran espectáculo piromusical.

Ya se había anunciado que el encendido, en sí, del árbol correría a cargo de un grupo de niños vinculados a la Fundación Aladina, que trabaja con afectados por cáncer infantil, acompañados por el matrimonio Gere, Richard y Alejandra. Lo que no se había señalado es que, después de este momento, el conocido músico y DJ Carlos Jean amenizará el evento con una sesión dentro de una fiesta que acabará a las 11 de la noche. Antes del encendido, a las 18.30, Drilo el Cocodrilo divertirá a los más pequeños con un espectáculo que calentará motores antes del gran encendido.

Temas

Navidad

Murcia