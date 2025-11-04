La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rosa María Álvarez, presidenta la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, este martes en el Congreso. Efe

Las víctimas de la dana: «Mazón ya ha dimitido, ahora debe ir a la cárcel»

La comisión de investigación del Congreso sobre la tragedia echa a andar con los testimonios de las asociaciones de afectados

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

Las asociaciones de víctimas de la dana abrieron este martes la comisión de investigación en el Congreso que trata de dilucidar responsabilidades en el fallecimiento ... de 229 personas en la provincia de Valencia y sentar las bases para que una tragedia de esta magnitud no vuelva a repetirse. La crudeza e impotencia de los relatos expuestos en la Cámara baja han removido a sus señorías de sus butacas. Fue el caso del de Manuel, barbero de Catarroja, que instantes antes de ser arrastrado por la riada suplicó por teléfono a su hija que su nieta no intentara rescatarlo para evitar que también se la llevara el agua. O el de Rosa, fallecida a los 92 años en un centro de mayores de Picaña con casitas bajas que pertenecía a la Generalitat y que no adoptó ninguna medida de prevención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  2. 2 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  3. 3

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  4. 4

    Silencio, se rueda en Mahoya: el desierto de Abanilla es escenario de una película de Hollywood
  5. 5 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  6. 6

    Viernes Santo en pleno noviembre: lleno técnico en los hoteles de Murcia para el Jubileo de Cofradías
  7. 7 Víctor Alonso deja el Cartagena antes de empezar a trabajar
  8. 8 Víctor Alonso deja el Cartagena antes de empezar a trabajar
  9. 9

    Las nuevas glorietas de la Ronda Sur de Murcia saldrán a contratación en el primer trimestre de 2026 por un millón de euros
  10. 10 Educación inicia los trámites para elaborar un decreto que reduzca las obligaciones administrativas de los docentes de la Región

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las víctimas de la dana: «Mazón ya ha dimitido, ahora debe ir a la cárcel»

Las víctimas de la dana: «Mazón ya ha dimitido, ahora debe ir a la cárcel»