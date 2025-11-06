La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi Turull, Charles Puigdemont y Oriol Junqueras en Waterloo.

El Tribunal de Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la causa abierta por los políticos independentistas, que aseguraban que su detención preventiva buscaba coartar sus derechos políticos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:33

Comenta

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha sentenciado que España no violó los derechos políticos de los políticos independentistas Oriol Junqueras, ... Jordi Turull y Jordi Sánchez. En una decisión que ha dado a conocer este jueves ha rechazado los argumentos de los tres políticos, que demandaron a España al considerar que la prisión preventiva por el caso del procés les impidió participar en los procesos políticos en Cataluña tras el referéndum.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Aemet avisa de lluvias y tormentas: cómo afectarán a la Región de Murcia
  3. 3 Abre un nuevo supermercado 24 horas en Murcia: cafetería, estanco, papelería y otros servicios
  4. 4 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  5. 5

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC
  6. 6

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  7. 7 La planta superior del murciano mercado de Verónicas quedará sin uso tras el fin de las obras de rehabilitación
  8. 8 Once trucos fiscales que puedes aplicar antes de que acabe el año para pagar menos en la próxima Declaración de la Renta
  9. 9

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  10. 10 Un camión sufre un aparatoso accidente en la autovía A-30 en Cieza por el reventón de un neumático

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Tribunal de Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez

El Tribunal de Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez