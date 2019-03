Torra reta a la oposición a que impulse una moción de censura El Govern asegura que el adelanto electoral no está sobre la mesa CRISTIAN REINO Martes, 5 marzo 2019, 16:36

El Gobierno de Quim Torra ha tratado esta mañana de sacudirse la presión, trasladándose a la oposición. A los grupos, como el PSC o los comunes, que aseguran que al Ejecutivo catalán no le queda otro remedio que anticipar las elecciones, después de fracasar con la tramitación de los presupuestos, el 'Govern' catalán les ha lanzado un reto y les ha instado a que impulsen una moción de censura. «Ha pasado otras veces que el Gobierno no ha podido aprobar sus cuentas, pero es el presidente el que decide convocar elecciones. Si la oposición quiere hacer una moción de censura y se ponen de acuerdo, tienen mecanismos para intentarlo», ha afirmado esta mañana la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Generalitat.

La semana pasada, Torra compareció en la Cámara catalana para cursar cuántos apoyos podría tener el proyecto de presupuestos de la Generalitat. Ningún grupo de la oposición mostró su disposición a avalarlos, por lo que Quim Torra y Pere Aragonès han decidido seguir gobernando con las cuentas prorrogadas. Artadi se ha sacado de la manga la cuestión de la moción de censura, consciente de la poca unidad que hay en la oposición y de que las sumas para tumbar a Torra son casi imposibles.

La oposición cree que ante la situación de extrema debilidad el Gobierno autonómico debería convocar elecciones. Pero Elsa Artadi ha insistido esta mañana que esa posibilidad está descartada. «La convocatoria electoral no está sobre la mesa», ha insistido Artadi. El Govern descarta tanto el adelanto electoral como la fórmula de la moción de confianza, a la que se sometió Carles Puigdemont en la pasada legislatura tras el veto de la CUP a sus Presupuestos. De aquel debate de confianza surgió el compromiso del expresidente de «referéndum o referéndum», que culminó con el 1-O y el 27-O. Torra, en cualquier caso, y aunque en el mes de agosto afirmó que un gobierno sin presupuesto debería convocar elecciones, se aferra a seguir gobernando, a pesar de que no cuenta ni con la mayoría absoluta con la que inició la legislatura. El compromiso de Torra y Aragonès es aguantar juntos al menos hasta la sentencia del juicio contra el 'procés'.

Sobre los posibles cambios en el ejecutivo como consecuencia de las citas electorales de abril y mayo, Artadi no los ha descartado. Hace semanas, ella misma daba por hecha su salida del Govern. Pero ahora ya no lo asegura con tanta rotundidad. «El debate existe», ha reconocido, sobre su posible marcha como candidata a la alcaldía de Barcelona. «No hay nada cerrado», ha dicho. «Habrá cambios de gobierno en función de las decisiones que se tomen», ha señalado. La consejera de Justicia, Ester Capella, también podría dejar el Gobierno catalán para concurrir en las listas de ERC para el Ayuntamiento de Barcelona o del 28-A. «Hay rumores y debates, ahora mismo no hay decisiones tomadas. El presidente no ha sido informado» sobre eventuales salidas, ha rematado.