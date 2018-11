Torra no ve ningún gesto en la Abogacía del Estado y acusa a Sánchez de «complice de la represión» Quim Torra, interveniene para calorar la petición de penas del fiscal y el abogado del Estado contra los investigados del 'procés'. / AFP El presidente de la Generalitat apela a la unidad del soberanismo como la del 3-O, día de la huelga de país, como respuesta a la Fiscalía CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 2 noviembre 2018, 15:02

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionado con la máxima contundencia contra los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en relación con la causa del 1-O. Torra ha comparecido en el Parlamento catalán, junto a Roger Torrent, en presencia de una amplia representación de diputados autonómicos, estatales y europeos de ERC, PDeCAT, JxCat, la CUP y Catalunya en Comú. Lo ha hecho, tras presidir una reunión extraordinaria de su consejo de Gobierno. Torra ha lanzado un mensaje muy duro a Pedro Sánchez. «Ha decidido no actuar», ha señalado el presidente de la Generalitat, lo que a su juicio le hace «cómplice de la represión».

Torra ha advertido además al presidente del Gobierno de que la Abogacía del Estado, al desestimar el delito de rebelión, no está haciendo ningún «gesto» al independentismo. Más bien todo lo contrario. Según Torra, está «menospreciando» a los demócratas.

En la misma línea, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en declaraciones en los pasillos de la Cámara catalana, ha apuntado que si Sánchez no ha realizado ningún gesto hacia los soberanistas, implica que por su parte tampoco lo habrá. Es decir, ERC y el PDeCAT insisten en que votarán no a los presupuestos generales del Estado.

En su discurso, el presidente de la Generalitat ha apelado al «espíritu del 3-O», el día de la huelga de país de hace un año, y ha reiterado que el secesionismo no se detendrá hasta que los presos estén libres y los huidos en el extranjero de vuelta en Cataluña. «Trabajemos por convertir la indignación, ha dicho, en energía positiva para encarar los momentos graves». «Nos necesitamos todos«, ha señalado apelando a la unidad.

«Apelamos al espíritu del 3 de octubre, para que instituciones, sindicatos, entidades y ciudadanía avancemos sin descanso en torno a los grandes consensos que nos unen: fin de la represión, libertad para los presos políticos y libre retorno de los exiliados, y una solución democrática al conflicto en Cataluña ejerciendo el derecho efectivo a la autodeterminación», ha rematado.

Roger Torrent, por su parte, ha acusado a la Fiscalía de actuar con sed de «venganza». «No se persiguen personas, se persiguen ideas», ha denunciado. «Pero las ideas no se pueden encarcelar«, ha avisado. «No saben que no vamos a renunciar nunca a decidir democráticamente nuestro futuro. No saben que no claudicaremos ante la represión», ha señalado. «El escrito de acusación se construye sobre una ficción perversa que pretende criminalizar el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña. No lo permitiremos», ha concluido.