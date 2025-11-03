La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Sánchez, Koldo García y Santos Cerdán R.C.

El Supremo sitúa el origen de la trama corrupta en el Peugeot de las primarias de Sánchez

El juez afirma que Ábalos, Koldo y Cerdán trabaron amistad durante los «frecuentes viajes por España» en «defensa de una de las candidaturas» a la secretaría general del PSOE

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:28

Comenta

El instructor del Supremo Leopoldo Puente, en el marco del auto en el que ha instado este lunes a sentar en el banquillo a José ... Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la primera de las causas que les concierne (la compraventa de mascarillas en pandemia), sitúa el origen de la trama corrupta en los viajes de los tres en el Peugeot de Pedro Sánchez por toda la geografía nacional durante el primer semestre de 2017 con el fin de recuperar la Secretaría General del PSOE. El ya célebre vehículo en el que el hoy presidente se echó a recorrerse las agrupaciones socialistas en la campaña de sus segundas primarias, tras ser defenestrado por el partido en el comité federal de octubre de 2026 por negarse a permitir la investidura de Mariano Rajoy. En esos viajes a los que Puente alude en su última resolución, Sánchez estuvo acompañado, además de por Ábalos y Koldo, por el también imputado y encarcelado Santos Cerdán.

