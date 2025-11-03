La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koldo García, Víctor de Aldama y José Luis Ábalos R.C

El Supremo sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas

El magistrado Puente, en esta primera pieza, les acusa de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:33

Comenta

Punto y seguido. El magistrado Leopoldo Puente, instructor en el Supremo del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán', ha decidido cerrar la primera pieza de esta ya ... macrocausa y dictó este lunes auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. Con este trámite, equivalente al procesamiento, el juez propone sentar en el banquillo a los tres supuestos cabecillas de la trama corrupta por, entre otros motivos, haberse constituido en una suerte de 'banda organizada' para el cobro de mordidas, principalmente con la adjudicación amañada a la empresa Soluciones de Gestión de De Aldama de contratos millonarios de compra de mascarillas durante la pandemia por parte de diferentes administraciones controladas por el PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  3. 3 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  4. 4 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  5. 5 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  6. 6

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»
  9. 9

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  10. 10

    Acompañar a morir y sostener en el duelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Supremo sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas

El Supremo sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas