La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos en el Congreso Efe

El Supremo no se cree que Ábalos no tenga dinero oculto para «sostener una fuga»

El juez destaca que siguen sin localizarse «cantidades importantes de dinero opaco» además sus vínculos con Sudamérica

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:36

Comenta

«Riesgo extremo de fuga». ¿Pero por qué considera el juez Leopoldo Puente que la posibilidad de que José Luis Ábalos se escape es tan ... intensa? La respuesta a esa pregunta está en el auto de prisión. Básicamente, ni el instructor ni el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se creen la versión del exministro este jueves en la vistilla de que no tiene patrimonio suficiente para escapar fuera de España y que tampoco tendría dónde. «No voy a huir; no tengo dinero; no tengo dónde ir», llegó a clamar el imputado con tono lastimero ante el juez, el fiscal y las acusaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  2. 2 Los restaurantes de la Región de Murcia que salen en la Guía Michelin 2026: precios y menús
  3. 3 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  4. 4 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6

    Europa asesta un duro golpe al tomate murciano tras dar vía libre a Marruecos para exportar desde el Sáhara
  7. 7

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  8. 8 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  9. 9 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  10. 10

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Supremo no se cree que Ábalos no tenga dinero oculto para «sostener una fuga»

El Supremo no se cree que Ábalos no tenga dinero oculto para «sostener una fuga»