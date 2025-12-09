La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Álex Sánchez

El Supremo concluye en su sentencia que el fiscal general «o una persona de su entorno y con su conocimiento» filtró el correo

La sala, que condena a García Ortiz también por la nota de prensa, le recuerda que no podía responder a una noticia falsa «mediante la comisión de un delito». Le compara con un cirujano plástico que revela datos de su paciente por el simple hecho de que sus vecinos ya conocen de sus retoques

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:37

Comenta

El Tribunal Supremo concluye en su sentencia que Álvaro García Ortiz «o una persona de su entorno», pero en cualquier caso «con su conocimiento», fue ... la que filtró a la prensa en marzo de 2024 el correo confidencial en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía que su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Pero al margen de ese chivatazo, que la sala considera totalmente probado, los magistrados también condenan al ya exfiscal por su responsabilidad -reconocida por el mismo en el juicio- a la hora de redactar y distribuir la nota oficial en la que se airearon sin ningún tipo de cautela datos de la negociación entre la Fiscalía y el letrado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Y es que, sostiene la resolución, no vale todo para desmentir un supuesto bulo y menos cometer un delito de revelación, aunque sea para desmontar una mentira.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

