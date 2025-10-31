El Supremo apunta a que el descontrol de la caja del PSOE pudo favorecer «blanqueo» de Ábalos y Koldo

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente cree que el PSOE no ha aclarado los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García ... e insta, por ello, a la Audiencia Nacional a abrir una investigación sobre estos abonos en cash sin «respaldo documental». Puente, en un auto notificado este viernes, remite testimonio al juez Ismael Moreno de su investigaciones sobre estos pagos opacos -que fueron desvelados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe patrimonial sobre Ábalos- después de considerar que los interrogatorios el pasado miércoles del exgerente de Ferraz, Mariano Moreno, y de la secretaria que repartía los sobres, Celia Rodríguez, no arrojaron luz suficientes sobre el motivo de estos pagos.

Ya el miércoles, durante las comparecencias, el propio juez deslizó que la falta de controles en los pagos del PSOE a los dos imputados podrían haber favorecido que éstos hubieran blanqueado dinero. Ahora, el instructor insiste en el varias de las cantidades que Ferraz entregó a Ábalos y Koldo en metálico «no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE en la causa». El juez recuerda que ni Ábalos ni García aclararon nada porque se negaron a declarar y que las explicaciones del exgerente y la secretaria sigue habiendo muchas dudas sin «despejar», tales como: «quién era la persona y cuál el procedimiento de las compensaciones en metálico de facturas presentadas»; por qué no se «comprobaba que la persona que reclamaba devolución de gastos era, conforme a los tickets o facturas aportadas, quien los había realizado»; o la «insuficiente explicación» del «origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos».

En este sentido, indica el auto que tampoco se comprobaba «si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados por aquel en metálico o por intermediación bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero por éstos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita --o, incluso delictiva--, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia, máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros».

El magistrado añade que, tras las testificales de los citados responsables del PSOE, tampoco quedaron suficientemente explicadas las razones que aconsejaban que las compensaciones económicas, solicitadas a título personal por los miembros de la Secretaría de Organización o de forma colectiva para un indeterminado conjunto de personas pertenecientes o vinculadas a ese equipo, se efectuaran en metálico, en qué momento se inició este procedimiento, si es que no siempre había venido siendo así, y en qué momento cesó definitivamente, si cesó.

«Si la mayor parte del dinero que se mantenía en caja tenía por objeto, conforme explicó el director gerente, compensar los gastos anticipados por personas pertenecientes al partido (en particular los miembros de la Secretaría de Organización) y que recibían, lógicamente, de éste ciertos emolumentos por conducto bancario, no se comprende con facilidad que resultara necesario contratar, al menos para esos casos, una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran, en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes trasferencias», señala el juez.

El auto concluye que «todas estas incógnitas deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas. Sin embargo, parece claro también que la actividad del partido político, sea finalmente una u otra la calificación jurídica que merezca, no se halla inescindiblemente vinculada a los hechos aparentemente delictivos que constituyen el objeto de la presente causa especial, cuya competencia, además corresponde a este Tribunal Supremo únicamente por la condición de aforado que ostenta el Sr. Ábalos Meco.»

Por estas razones, se inhibe en favor del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional «al efecto de que si, considera que existen para ello méritos suficientes, se proceda a la investigación de los referidos extremos».