La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán en un acto con Sánchez en Navarra en 2015. Efe

«Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida

La UCO desmonta el atrezo de austeridad y honradez del ex número tres del PSOE y destapa su perfeccionado sistema de corrupción para enriquecerse

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

«Súper Santos Cerdán». El 23 de noviembre de 2023, expresidente José Luis Rodríguez Zapatero elevó a los altares del PSOE a su entonces secretario ... de Organización identificándolo como ejemplo para toda la militancia: «Con socialistas así es como se explica la historia de la fortaleza» del partido, clamó quien fuera líder del mismo, entre salvas de aplausos. Las loas desmedidas coincidían con el que fue el momento álgido de la carrera política de Cerdán: acababa de cerrar el acuerdo con Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca
  2. 2

    Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio
  3. 3 Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas
  4. 4 Nevada artificial en Murcia para cumplir el deseo de un niño de 7 años
  5. 5

    El Real Murcia de Colunga se dispara
  6. 6

    Visto bueno de los alcaldes al borrador del nuevo FEVE
  7. 7 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 21 de noviembre de 2025
  8. 8 Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h
  9. 9

    Las manos que devuelven la vida a la piedra: arranca en Murcia la restauración de la urna de Alfonso X
  10. 10

    Veinte empresas e instituciones buscan atajar en El Albujón los nitratos que van al Mar Menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida

«Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida