La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a su llegada al Tribunal Supremo en junio pasado. EFE

El aviso sobre el derroche de 'La Paqui', la mujer de Cerdán: «La conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés»

Servinabar empleó a tres familiares de Cerdán y le pagó dos alquileres y otros gastos

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:05

Comenta

El informe de la UCO sobre las relaciones comerciales entre la empresa navarra Servinabar y la multinacional Acciona, que fueron en UTE en algunos contratos ... bajo sospecha en la causa abierta en el Tribunal Supremo, le reportaron a la compañía dirigida por el investigado Antxon Alonso 6,7 millones de euros, un 75% de los ingresos totales percibidos en el periodo señalado por los investigadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  2. 2 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  3. 3 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  4. 4 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  5. 5 Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura
  6. 6 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  7. 7 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  8. 8 Abre en el centro de Murcia el primer bufet de sushi y ramen
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El aviso sobre el derroche de 'La Paqui', la mujer de Cerdán: «La conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés»

El aviso sobre el derroche de &#039;La Paqui&#039;, la mujer de Cerdán: «La conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés»