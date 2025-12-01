El Senado citará el 17 de diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo' Los populares llamarán también a Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, y a Antonio Hernando y no descartan convocar a Begoña Gómez

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:06 | Actualizado 14:35h. Comenta Compartir

El PP mueve ficha y citará el próximo 17 de diciembre a Santos Cerdán en la comisión que investiga en el Senado la 'trama Koldo' ... . Los populares ya avanzaron su intención de convocar al exsecretario de Organización del PSOE tras su salida de Soto del Real. Un paseíllo que tendrán que hacer también Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos, quien en una entrevista en 'El Mundo' acusa a Cerdán de «dar un cheque en blanco» a su padre en nombre de Pedro Sánchez, y al que fuera exdirector adjunto del gabinete de Presidencia, Antonio Hernando, después de que haya sido citado judicialmente por el 'caso Leire Díez'. «El sanchismo empieza a cantar», afirmó este lunes el secretario general, Miguel Tellado, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión