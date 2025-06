Sánchez se zafa de la exigencia de Feijóo de cesar al fiscal general y este le acusa de ser un «peligro para la democracia»

Pedro Sánchez lleva semanas evitando comparecencias con preguntas. Dicen en el Gobierno que es para evitar que lo que llaman «ruido» provocado pro el PP - ... las andanzas de la militante del PSOE Leire Díez para menoscabar el trabajo de la UCO, jueces y fiscales; el supuesto informe de 'caso Koldo' en el que se apunta al secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, y, esta semana, el auto que ha dejado al fiscal general del Estado al borde del banquillo o - opaquen sus políticas. Este miércoles, en la última sesión de control del curso en el Congreso, tampoco Alberto Núñez Feijóo logró arrastrarlo a dar explicaciones.

Sánchez ni siquiera respondió de forma clara a la pregunta directa del líder de la oposición sobre si tiene intención de exigir la dimisión o cesar a Álvaro García Ortiz por «grave incumplimiento de sus funciones» después de que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado concluyera su instrucción procesándolo por revelación de secretos, en concreto información sobre la causa abierta por fraude fiscal contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Ejecutivo lleva dos días cargando abiertamente contra esa resolución judicial y ayer insinuó, sin decirlo expresamente, que el magistrado ha incurrido en prevaricación. Pero el jefe del Ejecutivo se limitó a replicar con el mantra utilizado desde el mismo momento en que empezó la causa Ortiz: «Este Gobierno entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes siempre estará con los fiscales que persiguen a sus delincuentes».

Feijóo advirtió de que la situación del fiscal general del Estado es «inédita en democracia». « No puede perseguir delitos que presuntamente los ha cometido», advirtió después de acusar al presidente de estar «encerrado en el típico búnker de los autócratas». «Usted está alterando la convivencia. Usted está debilitando la separación de poderes. Usted no puede controlar la justicia, por eso quiere destruirla. Es usted un verdadero peligro para la democracia. Lo que hace es trágico para nuestro país. Y lo vamos a parar, señor Sánchez. Los españoles -ha advertido- le vamos a devolver al lugar donde nunca debió de salir».

El jefe del Ejecutivo no ha repetido esta vez que tiene toda la intención de agotar la legislatura y seguir gobernando hasta 2027, pero sí ha dedicado prácticamente todo su turno a presumir de la «cuenta de resultados» la del Gobierno de coalición con Sumar con datos y cifras sobre afiliación a la Seguridad Social (22,7 millones ) , de pensiones, de becas, de abandono escolar (del 17,9% al 13%) e incluso de porcentaje instalado de energías renovable o de fibra óptica en los hogares. «Yo le digom España se merece un presidente del Gobierno que gobierne, no una persona que se tire cuatro a como usted enfurruñado por no serlo», ha ironizado.